Smetto quando voglio Masterclass: la colonna sonora del film di Sydney Sibilia

Di Pietro Ferraro mercoledì 1 febbraio 2017

"Smetto quando voglio - Masterclass" debutta nei cinema italiani il 2 febbraio e Blogo vi propone la colonna sonora ufficiale del sequel di Sydney Sibilia.

Le musiche originali del film sono di Michele Braga, che si è fatto notare in numerosi lavori televisivi e cinematografici. Per questa pellicola Braga ha voluto confrontarsi e giocare con modelli musicali classici e di genere.

Sydney mi ha chiesto di rendere omaggio al poliziottesco italiano degli anni Settanta, ma senza sconfinare nella parodia.

Proprio per questo, Braga ha preferito utilizzare una strumentazione d’epoca, in particolare le chitarre “vintage” di Fabrizio Guarino e il flauto basso, uno strumento molto raro e dalla timbrica molto caratteristica, suonato da Marco Orfei.

Sydney voleva che l’arrangiamento ricordasse un gruppo punk alle prese con la musica di un film d’azione, cosa che in qualche modo riflette il carattere un po’ sgangherato della banda nelle situazioni estreme in cui si trova

Anche la colonna sonora, edita da BMG, è stata concepita da Braga come passaggio in una trilogia.

Per il primo film non era stato scritto un vero e proprio tema, ma la musica era composta quasi solo da brani di repertorio. Di conseguenza, per Masterclass ho iniziato a sviluppare dei nuovi temi che, proprio come i personaggi, arriveranno a maturazione e fioritura nel terzo film della saga.

Oltre alla colonna sonora, Braga ha scritto anche una canzone originale, “Brain Drain” interpretata dal cantautore romano The Niro, che sottolinea in modo

agrodolce il momento in cui Pietro parla a Paola Coletti proprio dei “cervelli in fuga”.

La colonna sonora include anche diverse canzoni di artisti vari. Per i trailer sono stati utilizzati "Down The Road" dei C2C e "The Joker and the Thief" dei Jarvis.

TRACK LISTINGS

1 Take Back The Power – The Interrupters 3:20

2 Die Zauberflöte, K. 620, Act 2: “Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen” (Königin) – Edda Moser 2:56

3 The Joker and the Thief – Jarvis 3:28

4 Le migliori menti in circolazione – Michele Braga 3:43

5 Brain Drain (feat. The Niro) – Michele Braga 3:27

6 Don’t Stop Rockin – Giuda 2:39

7 Una seconda possibilità – Michele Braga 2:50

8 Yes Man – Nibiru Prj22 3:26

9 Pao Mo – Michele Braga 2:24

10 Stop The Rock – Apollo 440 3:34

11 La clinica – Michele Braga 2:07

12 L’ultima sostanza – Michele Braga 2:33

13 Cromatografo – Michele Braga 0:59

14 Underdog – Kasabian 4:38

15 C’è un latinista nel container – Michele Braga 5:36

16 Sul tetto del Regionale alle 6 di mattina – Michele Braga 8:07

17 Tecnopolo – Michele Braga 1:53

18 A Better Son/Daughter – Rilo Kiley 4:39

19 Due come noi – Scarda 3:51

Per ascoltare altre tracce della colonna sonora clicca QUI.