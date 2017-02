Stasera in tv: "La scuola più bella del mondo" su Canale 5

Di Pietro Ferraro giovedì 2 febbraio 2017

Canale 5 stasera propone "La scuola più bella del mondo", film commedia del 2014 diretto da Luca Miniero (Benvenuti al Sud) e interpretato da Christian De Sica, Angela Finocchiaro e Rocco Papaleo.





Cast e personaggi

Christian De Sica: Preside Filippo Brogi

Rocco Papaleo: Prof. Gerardo Gergale

Angela Finocchiaro: Prof.ssa Wanda Pacini

Nicola Rignanese: Augusto Soreda

Lello Arena: Preside Arturo Moscariello

Miriam Leone: Prof.ssa Margherita Rivolta

Massimo De Lorenzo: Ispettore

Roberto Farnesi: Preside Virgilio Neri

Ubaldo Pantani: Assessore Duccio Burroni





Trama e recensione

Filippo Brogi (Christian De Sica) è il preside puntiglioso di una scuola media toscana che per vincere la Coppa di Scuola dell’Anno cerca di organizzare un gemellaggio con degli studenti di Accra, Ghana. Non tutto però sembra corrispondere al programma: il maldestro bidello della scuola, con l’ “aiuto” della tecnologia, invece di mandare la richiesta a Accra la invia...ad Acerra, Napoli! Brogi, insieme alla giovane professoressa Margherita Rivolta (Miriam Leone), si trova così ad accogliere con lo striscione “Benvenuta Africa” una classe di ragazzini napoletani scatenati, accompagnati dall’eccentrico professore Gerardo Gergale (Rocco Papaleo)

e dalla collega Wanda Pacini (Angela Finocchiaro). A volte la tecnologia inganna. Anziché semplificare la vita genera equivoci e confusione.

La scuola più bella del mondo: Recensione Dopo Benvenuti al Sud, al Nord e Un boss in Salotto torna al cinema Luca Miniero con La scuola più bella del mondo, commedia interpretata da Christian De Sica e Rocco Papaleo





Note di regia

La "scuola" è un tema di cui tutti parlano non solo al cinema. Ogni governo cerca di affrontarlo con una riforma, che ignora quella precedente creando un terremoto sull'istituzione scuola che spesso aggrava i problemi invece di risolverli. La scuola italiana è vecchia sia a nord che a sud! Questo è lo sfondo del film ma più

probabilmente della nostra vita di genitori. Più semplicemente io racconto lo scambio scolastico fra una scuola “sgarrupata” ed accorpata di Acerra ed un'altra della Val d'Orcia che non ha problemi di sopravvivenza. Il confronto poveri-ricchi oltre che quello sud-nord si rivela in ambito scolastico animato da un profondo divario. Il problema non è solo la mancanza di carta igienica come spesso sentiamo dire ai genitori esasperati ma forse è la mancanza di motivazioni di una classe docente trascurata da decenni! Sia al nord che al sud! La scuola sembra la coscienza di un paese che invecchia eppure ha una responsabilità enorme su dei ragazzi che crescono. In questo film c'è il passaggio dall'infanzia all'adolescenza che comporta la crescita civile e culturale dei prof. Un viaggio di formazione. Un pezzetto comico dell'Italia di oggi che invece di piangersi addosso si mette in cammino. [Luca Miniero]





