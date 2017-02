Paul Thomas Anderson, riprese iniziate per il nuovo film con Daniel Day-Lewis

Di Federico Boni giovedì 2 febbraio 2017

10 anni dopo Il Petroliere Daniel Day-Lewis ritrova Paul Thomas Anderson.

Paul Thomas Anderson ritrova Daniel Day-Lewis dopo Il Petroliere Un film ambientato nel mondo della moda newyorkese degli anni '50. 10 anni dopo Il Petroliere Paul Thomas Anderson ritrova Daniel Day-Lewis. Non ha ancora un titolo ma è indubbiamente uno dei film più attesi dell'anno. Tre anni dopo Vizio di Forma Paul Thomas Anderson è tornato sul set per girare la sua nuova fatica, affiancato da quel Daniel Day-Lewis che portò alla sua seconda statuetta (poi vinse anche la 3° con Lincoln) ai tempi de Il Petroliere. Cast completato da Lesley Manville, quest'anno candidata ai Bafta, e Vicky Krieps, vista in A Most Wanted Man.

Uscita in sala entro la fine del 2017, in modo da poter correre per gli Oscar del 2018, e possibile 'guerra' tra Festival di fine anno, vedi Venezia, Toronto, Telluride e New York. I produttori del film sono JoAnne Sellar e Megan Ellison, attraverso la Annapurna, e lo stesso Paul Thomas Anderson. Al fianco del regista, per la 4° volta consecutiva, il compositore Jonny Greenwood, già visto all'opera con le musiche de Il petroliere, The Master e Vizio di forma.

La pellicola sarà ambientata nel mondo della moda londinese degli anni '50. Altro non si sa, per un progetto che vedrà Mark Bridges ai costumi. Sarà l'ottava collaborazione consecutiva con il regista, la sua. Alle scenografie Mark Tildesley e al montaggio Dylan Tichenor. Per Daniel Day-Lewis, 3 premi Oscar vinti in carriera, sarà il ritorno in sala 5 anni dopo Lincoln.

Fonte: Comingsoon.net