Film 2018-2019: Keanu Reeves per Siberia - Mel Gibson e Vince Vaughn in Dragged Across Concrete

Di Federico Boni venerdì 3 febbraio 2017

Thriller siberiano per Keanu Reeves, mentre Mel Gibson e Vince Vaughn saranno i protagonisti del buddy movie Dragged Across Concrete.

Film 2018-2019: Colin Farrell per Inner City - Johnny Knoxville in Action Park Saoirse Ronan protagonista dell'adattamento cinematografico del romanzo Sweetness in the Belly, mentre Liam Neeson sarà un vedicativo spazzaneve in Hard Powder. - Siberia: ancora un thriller per Keanu Reeves grazie a Siberia, titolo sceneggiato da Scott Smith che lo vedrà mattatore. Reeves indosserà gli abiti di un commerciante di diamanti che vola in Russia per consegnare delle pietre ad uno sconosciuto compratore. Peccato che i diamanti spariscano, così come il suo partner in affari, costringendo l'uomo ad andare fino in Siberia per svelare l'inghippo. Nel mezzo, immancabile, scatterà una storia d'amore con una barista.

- Dragged Across Concrete: non solo Daddy's Home 2. Mel Gibson, ormai ufficialmente riabilitato da Hollywood, prenderà parte anche a Dragged Across Concrete, thriller di S. Craig Zahler che lo vedrà duettare con Vince Vaughn, suo attore in Hacksaw Ridge. Un vero e proprio buddy movie per i due, chiamati ad interpretare due poliziotti sospesi a causa della loro violenza, ripresa da un video mentre sono in servizio. Da qui alla criminalità vera e propria, per entrambi, il passo sarà breve.

- Love Child: ritorno sul set di Todd Solondz con Penelope Cruz mattatrice. L'attrice sarà il volto femminile di Love Child, al fianco di Edgar Ramirez. Al centro della trama un undicenne che sogna di diventare una star di Broadway. Ad ossessionarlo, però, sua madre, Immaculada. Il ragazzino, una volta sbarazzatosi del padre violento, proverà in tutti i modi a far innamorare l'amata mamma con Nacho, uomo a lui gradito. Peccato che l'undicenne, a questo punto, si ingelosisca anche di lui.