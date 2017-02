Stasera in tv: "Corpi da reato" su Rai 2

Di Pietro Ferraro venerdì 3 febbraio 2017

Canale 5 stasera propone Corpi da reato (The Heat), film commedia del 2013 diretto da Paul Feig (Ghostbusters) e interpretato da Sandra Bullock e Melissa McCarthy.





Cast e personaggi

Sandra Bullock: Sarah Ashburn

Melissa McCarthy: Shannon Mullins

Michael Rapaport: Jason Mullins

Jane Curtin: Sig.ra Mullins

Michael Tucci: Sig. Mullins

Bill Burr: Mark Mullins

Demián Bichir: Hale

Marlon Wayans: Levy

Thomas F. Wilson: Capitano Frank Woods

Dan Bakkedahl: Agente Dea Craig

Taran Killam: Adam

Nathan Corddry: Michael Mullins

Joey McIntyre: Peter Mullins

Tom Wilson: Capitano Woods

Bill Burr: Boris Vulsvich

Jessica Chaffin: Gina

Spoken Reasons: Tyrell

Michael McDonald: Julian

Tony Hale: Il John

Adam Ray: Le Soir

Jamie Denbo: Beth

Kaitlin Olson: Tatiana

Marshall Berenson: Agente Speciale Putney

Steve Bannos: Wayne

Doppiatori italiani

Laura Boccanera: Sarah Ashburn

Francesca Guadagno: Shannon Mullins

Edoardo Stoppacciaro: Jason Mullins

Paola Giannetti: Sig.ra Mullins

Roberto Certomà: Sig.r Mullins

Alessandro Quarta: Mark Mullins

Saverio Moriones: Hale

Andrea Lavagnino: Levy

Alessio Cigliano: Agente Dea Craig

Marco Vivio: Adam

Stefano Crescentini: Michael Mullins

Andrea Mete: Peter Mullins

Roberto Draghetti: Capitano Woods

Tatiana Dessi: Gina

Alessio Nissolino: Tyrell

Angelo Maggi: Julian

Pasquale Anselmo: Il John

Vittorio Guerrieri: Le Soir

Alessandra Cassioli: Beth

Francesca Manicone: Tatiana





La trama

Sandra Bullock è l’agente speciale dell’FBI Sarah Washburn, un’investigatrice metodica con un’ottima reputazione e un’estrema arroganza. Melissa McCarthy è l’ufficiale di polizia di Boston, Shannon Mullins, sboccata e senza mezze misure. Nessuna di loro due ha mai avuto un partner, o anche solo un’amica. Quando questi due incompatibili agenti sono costretti ad unire le forze per fermare uno spietato boss della droga, si troveranno a dover combattere contro un pericoloso cartello criminale e, peggio ancora, l’una contro l’altra.





Il nostro commento

Il regista Paul Feig azzecca il mix di commedia, azione e poliziesco mettendo in scena un "buddy cop" al femminile tanto sboccato quanto spassoso. The Heat - Corpi da reato mette in evidenza l'evoluzione del filone, dagli esordi con l'approccio serioso e ironico del cult Arma letale culminato nella sua connotazione più action-comedy della trilogia Rush Hour con la coppia Chris Rock / Jackie Chan, anche se il film di Feig sembra ammiccare più allo spassoso Hot Fuzz con Simon Pegg e Nick Frost. Corpi da reato funziona anche grazie alla sintonia su schermo di un'autoironica Sandra Bullock, al suo terzo ruolo da agente FBI e ad una debordante e irresistibile Melissa McCarthy.





Curiosità



Il tipo che Mullins (Melissa McCarthy) "limona" nella scena del bar è il vero marito della McCarthy, Ben Falcone.



L'Annuario scolastico di Ashburn è il vero annuario di Sandra Bullock del 1982 quando l'attrice frequentava la scuola superiore ad Arlington in Virginia. Il dipartimento artistico ha manipolato digitalmente la foto della Bullock per includere occhiali e apparecchio per i denti che la Bullock non portava.



Prima di Corpi da reato, l'ultima commedia su partner delle forze dell'ordine al femminile è stata Miss F.B.I. - Infiltrata speciale (2005), interpretato da Sandra Bullock. Corpi da reato ha segnato terzo ruolo di Sandra Bullock come un agente dell'FBI dopo Miss Detective (2000) e il citato Miss F.B.I. - Infiltrata speciale (2005).



Il regista Paul Feig appare nel film in un cameo: è il medico dell'ospedale che dice alla Mullins che tutta la sua famiglia è stata espulsa dal reparto a causa di eccesso di oscenità.



Il film costato 43 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 230.







La colonna sonora



Le musiche originali del film sono compositore Michael Andrews alla sua terza collaborazione con il regista Paul Feig. Andrews ha musicato per Feig anche il campione d'incassi Le amiche della sposa e la commedia per famiglie Mi sono perso il natale. Tra gli altri lavori di Andrews segnaliamo musiche per Il fondamentalista riluttante, Bad Teacher e Lei è troppo per me.

Oltre alla parte strumentale c'è anche una compilation di hit legata all'uscita del film con una track-list di brani che vanno dagli anni '70 agli anni '90 con puntate nell'hip hop più recente e rigorosamente virato al femminile. L'album include anche un brano nuovo di zecca interpretato da Santigold e dal titolo "Rock This". Feig a proposito della selezione dei pezzi per la compilation ha raccontato: "La mia parte preferita del cinema è trovare la musica perfetta per completare ciò che sta accadendo sullo schermo e volevo che si provasse l'eccitazione di sentirsi come ad una festa, volevo che il pubblico si divertisse. E dal momento che devo guardare un film centinaia di volte per rendermi conto quanto rende, ho voluto usare della musica che non mi stancassi di ascoltare. Ogni canzone in questo film per me è una canzone che porterei su un'isola deserta, non mi stancherei mai di ognuna loro".



TRACK LISTINGS

1. Fight The Power (Part 1 & 2) - The Isley Brothers

2. Werkin' Girls - Angel Haze

3. Stranglehold - Ted Nugent

4. More Than A Feeling - Boston

5. Daft Punk Is Playing At My House - LCD Soundsystem

6. Flashlight (Serafin & Rev Kev Heat Remix) - Parliament

7. Rock This - Santigold

8. Left Ey3 - Kreayshawn

9. Groove Is In The Heart - Deee-Lite

10. Dance With My Father - Luther Vandross

11. Every Woman In The World - Air Supply

12. Lonely Town, Lonely Street - Bill Withers

13. Roller - April Wine

14. 212 - Azealia Banks featuring Lazy Jay

15. Come Into My Head - Kimbra 7:00