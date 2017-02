Stasera in tv: "Un ragazzo d'oro" su Rai 3

Di Pietro Ferraro venerdì 3 febbraio 2017

Rai 3 stasera propone "Un ragazzo d'oro", film drammatico del 2014 diretto da Pupi Avati e interpretato da Cristiana Capotondi, Riccardo Scamarcio e Sharon Stone.





Cast e personaggi

Cristiana Capotondi: Silvia

Riccardo Scamarcio: Davide Bias

Sharon Stone: Ludovica Stern

Giovanna Ralli: Madre di Davide

Tommaso Ragno: Marito di Ludovica

Patrizio Pelizzi: Agente Polizia Municipale

Valeria Marini : amica di Davide Bias

Sandro Dori: notaio





Trama e recensione

Davide Bias (Riccardo Scamarcio), figlio di uno sceneggiatore di film di serie B, è un creativo pubblicitario col sogno di scrivere qualcosa di bello, di vero. Convive quotidianamente con ansia e insoddisfazione: per tenerle a bada, solo le pillole. Neanche la fidanzata Silvia (Cristiana Capotondi) sa come sollevarlo dalle sue insicurezze. Quando il padre improvvisamente muore, da Milano il giovane si trasferisce a Roma dove incontra la bellissima Ludovica (Sharon Stone), un’editrice interessata a pubblicare un libro autobiografico che il papà di Davide aveva intenzione di scrivere. Allora Il libro lo scrive lui stesso, come se a farlo fosse suo padre: questo lo aiuterà a riconciliarsi finalmente con la figura paterna. Ma non a risolvere le sue inquietudini...

