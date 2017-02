Nightmares in the Makeup Chair: trailer e poster del documentario sul make-up di Freddy Krueger

Di Pietro Ferraro venerdì 3 febbraio 2017

Nightmares in the Makeup Chair: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul documentario con Robert Englund.

Robert Englund è tornato nei panni di Freddy Krueger per il nuovo documentario Nightmares in the Makeup Chair di cuii vi proponiamo un primo trailer, un set di foto e un poster ufficiale. il documentario permette ai fan di accedere alla sala trucco e seguire da vicino l'intero processo di trasformazione di Robert Englund in Freddy Krueger per mano del mago degli effetti speciali e make-up artist Robert Kurtzman.

Englund porta i fan in un viaggio coinvolgente, divertente ed emozionante attraverso i suoi anni come Freddy Krueger con storie e aneddoti, il tutto mentre di rende omaggio all'eredità di Wes Craven.

Nightmares in the Makeup Chair è la mia lettera d'amore alla serie Nightmare on Elm Street e al make-up speciale. Sono sempre stato in soggezione di fronte al talento multiforme degli artisti degli effetti speciali. Dagli schizzi alla scultura loro realizzano il design. Poi con fine precisione plasmano e producono le applicazioni di make-up che sono sottili come fogli di carta. Dopodiché arriva il momento del processo di applicazione dove mi siedo sulla sedia del trucco e divento la loro tela vivente dove utilizzano la colla e dipingono le applicazioni. Questo documentario non solo cattura il loro talento, ma penso che potrebbe ispirare una nuova generazione di artisti di "effetti pratici". Sono stato felice di diventare ancora una volta Freddy per condividere il processo di trucco con i fan.

I fan si uniranno a Robert Kurtzman nel suo studio con l'artista che condividerà i segreti del make-up spaciale durante la creazione della versione finale del trucco di Freddy Krueger su Robert Englund. Per la prima volta l'intero processo di trucco di Freddy Krueger è documentato con l'utilizzo di più macchine da presa ad alta definizione che catturano ogni dettaglio del processo di applicazione.

Robert Kurtzman parla dell'icona horror Freddy e dell'attore Robert Englund.

Il Freddy Krueger di Robert Englund è uno dei più grandi personaggi horror di tutti i tempi, ed è stato emozionante per me creare la mia versione di Freddy, ho sempre sperato di lavorare con Robert Englund. E' un narratore accattivante quando racconta queste storie divertenti in sala trucco e durante questo film racconta queste grandi storie sui film di Nightmare e l'interpretazione di di Freddy mentre sto applicando il trucco di Krueger.

Il regista Mike Kerz che ha realizzato il documentario fornisce alcune informazioni sul film.

Mi sono ispirato dalle foto d'epoca del leggendario artista Jack Pierce mentre applicava il trucco di Frankenstein su Boris Karloff. Purtroppo queste sessioni non sono mai state documentate in un film. Questo è il motivo per cui abbiamo creato il nostro documentario, i fan potranno vedere due moderne leggende horror all'opera. Robert Englund è affascinante quando condivide le argute storie sui film di Elm Street e di Freddy con il pubblicoo ed è sorprendente vedere Robert Kurtzman applicare le varie fasi di trucco per trasformare Robert Englund in Freddy Krueger.

Il direttore della fotografia Nick Meriage aggiunge: "Il make-up è di per sé una vera e propria opera d'arte e il dettaglio dell'applicazione del trucco è stupefacente in alta definizione".

Fonte: NightmaresintheMakeupChair