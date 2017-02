The Nun, lo spin-off di The Conjuring ha trovato un regista

Di Federico Boni venerdì 3 febbraio 2017

La suora demoniaca di The Conjuring 2 assoluta mattatrice in The Nun di Corin Hardy.

Corin Hardy al posto di F. Javier Gutiérrez per il reboot de Il Corvo Sarà il quasi debuttante Corin Hardy a dirigere il reboot/remake de Il Corvo 318 milioni di dollari incassati con il primo capitolo (che ne costò 20), 320 con il secondo (che ne costò 40) e 257 con Annabelle (che ne costò 7), primo spin-off. In casa Warner continuano a spremere il franchise The Conjuring grazie al 2° spin-off ufficiale, The Nun, dedicato alla spaventosa e misteriosa suora vista nel sequel diretto da James Wan. Ebbene a dirigere questo spin-off sarà Corin Hardy, regista dell'horror The Hallow, visto al Sundance nel 2015. Parola di Deadline.

Hardy dovrebbe dirigere anche il nuovo Corvo, con Jason Momoa mattatore, se non fosse che il film sia entrato in un limbo produttivo dopo l'addio della Relativity Studios. Scritto da Gary Dauberman e James Wan, e prodotto da Wan e Peter Safran, The Nun potrebbe quindi andare presto incontro alle riprese. Nell'attesa, come dimenticarlo, il prossimo 11 agosto uscirà in sala Annabelle 2.

Trama sconosciuta, per una suora demoniaca che aveva indubbiamento segnato The Conjuring - Il caso Enfield. Tanto da meritarsi una potenziale saga tutta sua.

Fonte: Comingsoon.net