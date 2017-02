Al cinema dal 2 febbraio: trailer, trame e recensioni dei film in sala

- Sleepless - Il giustiziere: (USA 2016 - Thriller - Durata 95 minuti) di Baran Bo Odar. Con Jamie Foxx, Michelle Monaghan, Dermot Mulroney, David Harbour, T.I., Gabrielle Union, Scoot McNairy, Sala Baker, Octavius J. Johnson, Briana Marin, Ric Reitz, Kimberly Battista e Steve Coulter. Trama: Un poliziotto di Las Vegas resta invischiato in un brutto affare di droga che porta al rapimento del figlio. Nel frattempo un agente degli Affari Interni indaga su di lui.Il trailer italiano.

- Billy Lynn - Un giorno da eroe: (USA, Regno Unito, Cina - Drammatico - Durata 113 minuti) di Ang Lee. Con Joe Alwyn, Kristen Stewart, Chris Tucker, Garrett Hedlund, Makenzie Leigh, Vin Diesel, Steve Martin, Deirdre Lovejoy, Ben Platt, Tim Blake Nelson e Beau Knapp. Trama: Billy Lynn ha 19 anni ed è uno dei troppi giovani soldati americani in guerra in Iraq. Insieme ai suoi commilitoni della Squadra Bravo, diventa un eroe dopo una battaglia straziante ed è riportato a casa temporaneamente per un tour della vittoria. Il trailer italiano.

- Smetto quando voglio - Masterclass: (Italia 2016 - Commedia - Durata 118 minuti) di Sydney Sibilia. Con Edoardo Leo, Valerio Aprea, Paolo Calabresi, Libero de Rienzo, Stefano Fresi, Lorenzo Lavia, Pietro Sermonti, Marco Bonini, Rosario Lisma, Giampaolo Morelli, Luigi Lo Cascio, Greta Scarano e Valeria Solarino. Trama: Se per sopravvivere Pietro Zinni e i suoi colleghi avevano lavorato alla creazione di una straordinaria droga legale diventando neanche a dirlo dei criminali, adesso è proprio la legge ad aver bisogno di loro. Sarà infatti l’ispettore Paola Coletti a chiedere al detenuto Zinni di far rinascere la banda, per creare una una task force al suo servizio che entri in azione e fermi il dilagare delle smart drugs. Il trailer e la locandina. La colonna sonora.

- United Kingdom - L'amore che ha cambiato la storia: (Regno Unito 2016 - Storico - Durata 105 minuti) di Amma Asante. Con David Oyelowo, Rosamund Pike, Jack Davenport, Tom Felton, Laura Carmichael, Terry Pheto, Jessica Oyelowo, Arnold Oceng, Charlotte Hope, Nicholas Lyndhurst, Jack Lowden, Vusi Kunene, Abena Ayivor, Donald Molosi. Trama: David e Rosamund, 40 e 38 anni nella vita reale, sono due giovani, quando si incontrano durante una festa nel cuore di Londra e di fatto si innamorano a prima vista. Lui nero, lei bianca: nell'Inghilterra degli anni '40 si tratta di un'unione semplicemente impensabile. Il trailer e clip in italiano.

- Life, Animated: (USA 2016 - Documentario - Durata 91 minuti) Roger Ross Williams. Con Jonathan Freeman, Gilbert Gottfried, Owen Suskind e Ron Suskind. Trama: Una storia di formazione emozionante che porta al cinema il viaggio di Owen dalla giovanissima età sino ai suoi primi passi verso l’indipendenza, con il conseguente ingresso nella società. Dal regista premio Oscar Roger Ross Williams. Il trailer e poster italiani.

- La terra e il vento: (Italia 2013 - Drammatico, Commedia - Durata 95 minuti) di Sebastian Maulucci. Con Lorenzo Richelmy, Robin Mugnaini, Laura Gigante, Chiara Martegiani, Margherita Vicario, Christiane Filangieri, Maurizio Lombardi, Lina Bernardi, Vigea Bechis Boll, Giacomo Tarsi, Nino Bernardini, Enzo Provenzano, Pietro De Silva e Mario Donatone. Trama: La morte del padre costringe Leonardo, un alpinista di 25 anni, a rimandare il suo viaggio in Nepal. A quel punto si tratta di aiutare il fratellastro a sistemare la questione relativa all'eredità.

- La battaglia di Hacksaw Ridge: (Australia, USA 2016 - Storico, Guerra - 131 minuti) di Mel Gibson. Con Andrew Garfield, Teresa Palmer, Hugo Weaving, Rachel Griffiths, Luke Bracey, Vince Vaughn, Sam Worthington, Richard Roxburgh, Nathaniel Buzolic, Ryan Corr, Matt Nable, Goran D. Kleut e Firass Dirani. Trama: Desmond Doss (Andrew Garfield) suscita un misto di scalpore e diffidenza allorché, arruolatosi volontario per fare il medico da campo nel corso della Seconda Guerra Mondiale, si rifiuta d’imbracciare un fucile. Chi è costui, che ritiene di poter fare a meno di un’arma mentre attorno a lui è il delirio, precludendosi la possibilità di difendere non solo sé stesso ma anche i suoi compagni? Il trailer e clip in italiano.

- Ho amici in paradiso: (Italia 2016 - Commedia - 95 minuti) di Fabrizio Maria Cortese. Con Valentina Cervi, Fabrizio Ferracane, Antonio Catania, Antonio Folletto, Emanuela Garuccio, Enzo Salvi, Gabriele Dentoni, Erica Blanc, Christian Iansante, Daniela Cotogni, Michele Iannaccone, Paolo Mazzarese, Giorgio Mazzarese, Stefano Scarfini, Mariano Belvedere e Paolo Silo. Trama: Condannato per aver riciclato soldi per la malavita, Felice Castriota, un commercialista pugliese, riesce ad evitare la galera a seguito della denuncia ai danni del boss. Per lui però ci sono i servizi sociali, da scontare presso un centro romano che ospita persone affette da disabilità fisiche e mentali. Il boss però non smette di cercare Felice per fargliela pagare.

- Vista mare: (Italia 2017 - Drammatico - Durata 85 minuti) di Andrea Castoldi. Con Arturo Di Tullio, Pietro Sarubbi, Lorenza Pisano, Toni Pandolfo, Alberto Agnoletto e Rebecca Amodeo. Trama: In un futuro non troppo lontano gli italiani cercano in tutti i modi di emigrare in Albania. Il viaggio però è lungo e non privo di rischi. Stilitano ed un gruppo di sconosciuti tentano il tutto per tutto cimentandosi nell'impresa.

- Varichina - La vera storia della finta vita di Lorenzo De Santis: (Italia 2016 - Biopic - Durata 52 minuti) di Antonio Palumbo, Mariangela Barbanente. Con Totò Onnis, Ketty Volpe e Federica Torchetti. Trama: Lorenzo De Santis, detto Varichina, pare sia stato il primo omosessuale a dichiararsi nella Bari degli anni '70. Questa è la sua storia. Il trailer.