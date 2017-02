César 2017, George Clooney premio alla carriera

Di Federico Boni venerdì 3 febbraio 2017

César onorario per George Clooney.

Perso per strada Roman Polanski, che ha rifiutato l'invito a presiedere la giuria dopo le polemiche esplose, i César 2017, Oscar del cinema francese, premieranno George Clooney con un César alla carriera. Vincitore di due premi Oscar (miglior attore non protagonista per Syriana e miglior film in qualità di produttore per Argo), di cinque Golden Globe (tra cui uno alla carriera), un BAFTA e un Premio Osella alla Mostra del cinema di Venezia, Clooney non aveva mai ricecuto un César. Fino ad oggi.

«L’attore più carismatico della sua generazione: George Clooney racchiude in sé tutto il glamour che una star del cinema possa avere». «Il suo fascino, il suo senso dell’umorismo, la sua personalità e il suo coinvolgimento sono al centro della nostra perpetua ed eterna ammirazione».

Un premio, quello assegnato dall'Académie des arts et techniques du cinéma, per celebrare il «talento abbagliante di un attore, regista, sceneggiatore e produttore, animato da una grande generosità spirituale e artistica». Lo scorso anno fu Michael Douglas a far suo l'onorario riconoscimento, mentre nel 2008 toccò a Roberto Benigni, ultimo dei 3 italiani omaggiati. Prima di lui si ricordano Marcello Mastroianni, nel 1993, e Sophia Loren, nel 1991.

I César francesi verranno assegnati il 24 febbraio prossimo e vedranno anche il nostro Gianfranco Rosi, con Fuocoammare, in corsa tra i documentari.