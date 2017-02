Film 2018-2019: Snow Ponies per Gerard Butler - John Lithgow in Pitch Perfect 3

Di Federico Boni sabato 4 febbraio 2017

Gerard Butler protagonista di film d'azione Snow Ponies, mentre John Lithgow entra nella saga Pitch Perfect 3.

Film 2018-2019: Keanu Reeves per Siberia - Mel Gibson e Vince Vaughn in Dragged Across Concrete Penelope Cruz e Edgar Ramirez per Love Child di Todd Solondz. - Snow Ponies: Gerard Butler sarà il protagonista dell'action Snow Ponies, diretto da Darrin Prescott e sceneggiato da Pat Healy. Via alle riprese entro la fine del 2017, con sette uomini in viaggio sulla neve per consegnare un misterioso pacco. Accolti da brutali assassini ed ostacoli di ogni tipo, dovranno scegliere tra sopravvivenza e onore, lealtà e inganno, chiedendosi per tutto il tempo cosa contenga il famigerato pacco da consegnare. Prescott farà il suo esordio alla regia dopo aver indossato gli abiti del regista di seconda unità in Captain America: Civil War, John Wick 1 e 2 e l'imminente Black Panther.

- Pitch Perfect 3: vinto recentemente il SAG Awards grazie a The Crown, John Lithgow prenderà parte a Pitch Perfect 3. L'attore si è così unito ad un cast composto da Anna Kendrick, Rebel Wilson, Ester Dean, Kelley Jakle, Hana Mae Lee, Chrissie Fit, Brittany Snow, Anna Camp, Shelley Regner, Hailee Steinfeld e Ruby Rose. Sceneggiatura targata Kay Cannon, di nuovo, con Trish Sie all'esordio in cabina di regia. Uscita in sala: 22 dicembre 2017.

- Aquaman: se Nicole Kidman è in trattatvie per interpretare la mamma del protagonista, Temuera Morrison potrebbe diventare il padre di Aquaman, ovvero Jason Momoa. Parola dell'Hollywood Reporter. L'attore andrebbe così a raggiungere Amber Heard, Willem Dafoe e Patrick Wilson. Yahya Abdul-Mateen II è invece in trattative per il ruolo del villain del film, Black Manta. Via alle riprese ad aprile, con James Wan regista.

- Hummingbird: Zoe Saldana sarà la protagonista dell'action thriller Hummingbird, diretto dagli svedesi Markus Kryler e Fredrik Åkerström. Parola di Variety. La Saldana sarà un'assassina costretta a confrontarsi con la sua vera identità. John McClain ha scritto la sceneggiatura.