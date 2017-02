The Strangers 2, Johannes Roberts alla regia

Di Federico Boni sabato 4 febbraio 2017

The Strangers avrà un capitolo 2.

The Strangers - di Bryan Bertino: recensione in anteprima 9 anni dopo il boom del primo capitolo, costato 9 milioni di dollari, in grado di incassarne 82,391,145 in tutto il mondo e interpretato da Liv Tyler, The Strangers 2 si prepara finalmente a vedere la luce. Ad occuparsi della regia Johannes Roberts, britannico visto all'opera con The Other Side of the Door, Storage 24 e Roadkill. Via alle riprese in estate, con la BLOOM che ha acquisito i diritti internazionali della pellicola, pronta a finire sul 'bancone' del market berlinese di imminente apertura.

Bryan Bertino, che ha scritto e diretto il titolo originale, si occuperà dello script insieme a Ben Ketai. Il film sarà prodotto dalla Fyzz Facility Pictures, che ha recentemente prodotto Silence di Martin Scorsese, in associazione con la Relativity Media.

Nel primo capitolo Kristen e James tornano da un matrimonio e decidono di fermarsi per la notte nell'isolata casa estiva della famiglia di lui, al 1801 di Clark Road. La situazione tra i due giovani è tesa: lui le ha chiesto di sposarlo e lei ha rimandato la decisione. Intorno alle quattro del mattino qualcuno bussa alla porta parlando con voce inquietante e cercando una certa Tamara. Da quel momento in poi, per Kristen e James inizia un vero e proprio incubo, perseguitati da tre sconosciuti.

In questo sequel tre psicopatici assedieranno una famiglia in una roulotte.

Fonte: HollywoodReporter