The Strangers 2: prima immagine ufficiale e data di uscita del thriller-horror di Johannes Roberts

Di Federico Boni venerdì 13 ottobre 2017

Strangers - Prey at Night: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul thriller-horror di Johannes Roberts nei cinema americani dal 9 marzo 2018.

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Per anni abbiamo sentito parlare di un possibile sequel di The Strangers, un film che molti considerano uno dei migliori thriller di sempre del filone "Home Invasion". Ora The Strangers 2 sembra finalmente pronto ad approdare nelle sale poiché il sequel ha un titolo ufficiale, una data di uscita e una prima immagine.

Il sito Bloody Disgusting riporta che The Strangers 2 uscirà con il titolo ufficiale Strangers: Prey at Night e che lo studio ha fissato una data di uscita ufficiale del film al 9 marzo 2018. Ciò è significativo in quanto segna il decimo anniversario del film originale. Un intero decennio per un sequel di horror di successo è un tempo insolitamente lungo di attesa. The Strangers costato all'epoca solo 9 milioni di dollari ne ha incassati 82 in tutto il mondo.

Strangers: Prey at Night segue le orme del film originale, ma questa volta è una famiglia in viaggio su strada che si troverà sprofondata in un incubo quando saranno costretti a passare la notte in un appartato parcheggio per roulotte. Un black-out darà il via alla danza macabra con tre psicopatici mascherati piuttosto familiari che faranno visita alla famiglia per una scorribanda di sangue.

Bryan Bertino ha diretto The Strangers, ma non tornerà per il sequel sostituito da Johannes Roberts (47 Metri) che è stato incaricato di riportare sul grande schermo i killer mascherati "Christened Dollface", "The Man in the Mask" e "Pin-Up Girl". Segnaliamo che Bertino ha scritto la prima bozza della sceneggiatura che ha fruito di una riscrittura di Ben Ketai (Jukai - La foresta dei suicidi). Il cast di questa sequel è guidato da Christina Hendricks (Mad Men) e Bailee Madison (Once Upon A Time) che vediamo terrorizzata nella prima immagine ufficiale.





The Strangers 2, Johannes Roberts alla regia

Articolo pubblicato il 4 febbraio 2017

The Strangers - di Bryan Bertino: recensione in anteprima 9 anni dopo il boom del primo capitolo, costato 9 milioni di dollari, in grado di incassarne 82,391,145 in tutto il mondo e interpretato da Liv Tyler, The Strangers 2 si prepara finalmente a vedere la luce. Ad occuparsi della regia Johannes Roberts, britannico visto all'opera con The Other Side of the Door, Storage 24 e Roadkill. Via alle riprese in estate, con la BLOOM che ha acquisito i diritti internazionali della pellicola, pronta a finire sul 'bancone' del market berlinese di imminente apertura.

Bryan Bertino, che ha scritto e diretto il titolo originale, si occuperà dello script insieme a Ben Ketai. Il film sarà prodotto dalla Fyzz Facility Pictures, che ha recentemente prodotto Silence di Martin Scorsese, in associazione con la Relativity Media.

Nel primo capitolo Kristen e James tornano da un matrimonio e decidono di fermarsi per la notte nell'isolata casa estiva della famiglia di lui, al 1801 di Clark Road. La situazione tra i due giovani è tesa: lui le ha chiesto di sposarlo e lei ha rimandato la decisione. Intorno alle quattro del mattino qualcuno bussa alla porta parlando con voce inquietante e cercando una certa Tamara. Da quel momento in poi, per Kristen e James inizia un vero e proprio incubo, perseguitati da tre sconosciuti.

In questo sequel tre psicopatici assedieranno una famiglia in una roulotte.

