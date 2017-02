Stasera in tv: "Si può fare...amigo" su Rete 4

Di Pietro Ferraro domenica 5 febbraio 2017

Rete 4 stasera propone Si può fare... amigo, film western del 1972 diretto da Maurizio Lucidi e interpretato da Bud Spencer, Jack Palance, Francisco Rabal e Renato Cestiè.





Cast e personaggi

Bud Spencer: Coburn Thompson

Jack Palance: Sonny Bronston

Francisco Rabal: sceriffo Franciscus

Renato Cestiè: Chip Anderson

Dany Saval: Mary Bronston

Roberto Camardiel: Mole, l'ubriaco

Salvatore Borgese: vicesceriffo

Luciano Catenacci: James

Riccardo Pizzuti: uomo dello sceriffo Franciscus

Sal Borgese: uomo dello sceriffo Franciscus

Luciano Bonanni: Proprietario saloon

Dalila Di Lazzaro: Parte secondaria

Doppiatori italiani

Glauco Onorato: Coburn Thompson

Renato Turi: Sonny Bronston

Paolo Ferrari: sceriffo Franciscus

Emanuela Rossi: Chip Anderson

Carlo Baccarini: James

Oreste Lionello: cercatore

Roberto Bertea: Zio di Chip





La trama

Coburn (Bud Spencer), un corpulento e pacifico viandante sta attraversando il West per sfuggire a Sonny (Jack Palance), un abile pistolero che lo vuole costringere a sposare la sorella sedotta e abbandonata. Casualmente Coburn si ritrova a fare da balia ad un orfanello che ha ereditato un piccolo podere. Nonostante non sappiano il reale valore del terreno, ricco di petrolio, i due non cedono prima alle offerte e poi alle minacce dello sceriffo locale (Francisco Rabal), che vuole impossessarsi del terreno. Sonny, che vuole far sopravvivere Coburn almeno fino al matrimonio, si schiererà al suo fianco per proteggere il bambino e la proprietà.





Curiosità e colonna sonora



Il regista Maurizio Lucidi (1932 - 2005) ha diretto anche La più grande rapina del west (1967) con George Hilton, La vittima designata (1971) con Tomas Milian, Due cuori, una cappella (1975) con Renato Pozzetto, Il marito in collegio (1977) con Enrico Montesano, Il marito in vacanza (1981)con Renzo Montagnani e Il lupo di mare (1987) con Gigi & Andrea.



Il film è stato girato sullo stesso set utilizzato per il ranch McBain del film C'era una volta il West di Sergio Leone.



Le musiche originali del film sono di Luis Bacalov e Sergio Bardotti (14 febbraio 1939 - 11 aprile 2007).



La colonna sonora include i brani "Can be done" (S. Bardotti - L.E. Bacalov) interpretato da Rocky Roberts e "Si può fare... amigo" (M. Coppola - J. Palance) interpretato da Jack Palance.



TRACK LISTINGS

01. CAN BE DONE 3:12

02. SI PUÓ FARE...AMIGO 1:48

03. GUAI IN VISTA 1:19

04. IL VILLAGGIO AL TRAMONTO 3:32

05. SI PUO' FARE?...CERTO! 2:27

06. PIANINO,PIANINO 2:49

07. UN PO' DI TENEREZZA 1:12

08. VALZER AL SALOON 1:57

09. AMORE NEL WEST 1:22

10. IL DUELLO 1:47

11. IL VILLAGGIO ALL'ALBA 1:05

12. BUFFO INSEGUIMENTO 1:24

13. FESTA AL VILLAGGIO 2:51

14. CAN BE DONE 2:48

15. SI PUO' FARE AMIGO (suite) 7:46

16. CAN BE DONE (original single stereo mix) 3:10