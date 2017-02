Star Wars: Billy Dee Williams parla dello spin-off di Han Solo

Di Pietro Ferraro domenica 5 febbraio 2017

Billy Dee Williams parla del nuovo Lando Calrissian del prossimo spin-off di Han Solo.

Solo perché Donald Glover sta interpretando un giovane Lando Calrissian nel prossimo spin-off Hans Solo: A Star Wars Story non significa che Billy Dee Williams abbia chiuso con il personaggio, anche se l'iconico attore di di Star Wars non ha dato alcun indizio su dove potremmo rivedere di nuovo Lando in futuro. All'inizio di questa settimana, Williams ha incontrato Glover per discutere il ruolo di Lando nel film di Han Solo e ora Billy Dee Williams ha condiviso alcune riflessioni su quel pranzo e sulla collocazione del nuovo Lando nell'universo di Star Wars.

Durante il suo colloquio con The Hollywood Reporter, Billy Dee Williams ha dato due suggerimenti molto importanti sullo spin-off di Han Solo che vedrà Donald Glover prendere in consegna il suo ruolo, ma anche di un suo possibile ritorno in un futuro film di Star Wars.

In questo momento non vi è stata alcuna menzione che Billy Dee Williams tornerà in Star Wars 8 ufficialmente intitolato Star Wars: The Last Jedi. Molti sospettano che il personaggio sia stato tenuto in serbo per il terzo e ultimo capitolo della trilogia "Il risveglio della Forza. Williams non conferma, ma neanche smentisce la possibilità di un suo prossimo ritorno alla saga.

Non sto dicendo addio a quel personaggio. E' ancora una parte molto importante della mia vita. Ho creato quel personaggio.

Williams non dice molto sui prossimi sequel di Star Wars, ma spende qualche parola sullo spin-off di Star Wars che riporterà su schermo una versione molto più giovane del suo personaggio e nel farlo offre anche un suggerimento circa la trama. Alla domanda se avesse discusso della dinamica tra Han Solo e Lando con il collega Harrison Ford, Williams dice qualcosa di rivelatorio rispetto alla trama.

Il film è incentrato sul nostro rapporto e la questione del Millennium Falcon. Non ho parlato con Harrison Ford, lui è troppo occupato.

Billy Dee Williams ha parlato anche del suo pranzo con Donald Glover. Alla domanda se ci fosse un modo in cui Glover potesse risultare più "cool" della prima versione di Lando, Williams ha giocosamente deriso l'ipotesi.

Beh, nessuno è cool quanto me. (Ride) Questo è qualcosa di troppo difficile da imitare. No, sto solo scherzando. Donald è eclettico, penso che sia molto importante soprattutto per il personaggio di Lando. E' particolarmente eclettico nell'approccio alla sua arte. Quando ho parlato con lui ho davvero avuto la sensazione di avere di fronte una persona che conosce il mondo.

L'anno scorso Billy Dee Williams ha detto che pensava che i produttori dei nuovi film di Star Wars dovrebbero lasciare Lando dove si trova. Williams ha ora chiarito quelle dichiarazioni e ha parlato di un potenziale ritorno del suo Lando sul grande schermo.

Per quanto mi riguarda identifico i giorni più belli della mia vita con Lando. Voglio dire, Lando è stato gran parte della mia vita per oltre 30 anni. Quando vado fuori e faccio le convention e cose del genere, anche se la gente mi conosce per tutte le altre cose che ho fatto, di certo Lando ha la precedenza. Non ho mai pensato che qualcun altro potesse essere Lando. Posso vedere solo me stesso come Lando.

Billy Dee Williams ha poi osservato che gli piacerebbe avere un cameo nel film di Han Solo, ma per il momento Lucasfilm e Disney non lo hanno contattato.

Fonte: Movieweb