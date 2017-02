Capitan Mutanda: primo poster ufficiale del film d'animazione Dreamworks

Di Pietro Ferraro domenica 5 febbraio 2017

Capitan Mutanda: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film d'animazione Dreaworks nei cinema americani dal 2 giugno 2017.

Disponibile un primo poster ufficiale di Capitan Mutanda, nuovo film d'animazione targato Dreamworks che debutterà nei cinema americani il 2 giugno. Questa locandina ci mostra lo spassoso supereroe in questione e la sua versione dell'iconico "bat-segnale" di Batman con la sagoma di un un paio di mutandoni che si staglia nel cielo.

Questo poster, che ha debuttato sul sito Nerdist, rivela anche il titolo completo del film in originale, Captain Underpants: The First Epic Movie. il film è un adattamento della popolare serie di libri scritti da Dav Pilkey, composta da 12 volumi e tre spin-off. Questo film contribuirà anche a celebrare il 20° anniversario dell'uscita del primo libro della serie.

CAPTAIN UNDERPANTS IS GETTING A MOVIE WHATTTTTTTTTTTTTT pic.twitter.com/iYoBpPNPr6 — coastward (@coastward) 25 dicembre 2016

Capitan Mutanda è incentrato su George e Harold (Carlo e Giorgio nell'edizione italiana dei libri), due ragazzini di quarta elementare che sono migliori amici e che disegnano fumetti che vendono nel parco giochi. La loro creazione, Capitan Mutanda, diventa reale quando il duo ipnotizza accidentalmente il preside della scuola che si trasforma in un vero e proprio supereroe. Ed Helms presta la voce al Preside Krupp (Signor Grugno), che si trasforma in Capitan Mutanda ad ogni schiocco di dita. Kevin Hart e Thomas Middleditch prestano le voci a George e Harold i ragazzini che inavvertitamente ipnotizzano il preside. Il cast vocale comprende anche Nick Kroll come il "Professor Pannolino", Jordan Peele come Melvin, che più avanti nella serie di libri diventa "Bionic Booger Boy" alias "Il principe delle caccole" e Kristen Schaal presta invece la voce a Edith.

La serie di libri è stata tradotta in 20 lingue, con oltre 70 milioni di libri venduti in tutto il mondo, con oltre 50 milioni di copie vendute nei soli Stati Uniti. Nonostante la popolarità i libri di Capitan Mutanda sono sempre stati piuttosto controversi, con molti genitori che hanno accusato i libri di usare un linguaggio inappropriato per il target di riferimento, i bambini delle scuole elementari. L'Associazione delle biblioteche statunitensi (ALA) ha riferito che, tra il 2012 e il 2013, Capitan Mutanda ha avuto il maggior numero di lamentele da parte delle biblioteche a causa dei contenuti offensivi delle opere.

Rob Letterman (Piccoli brividi) è il regista Capitan Mutanda, da una sceneggiatura adattata da Nick Stoller (Cattivi vicini). Mark Swift (I Pinguini di Madagascar) e Mireille Soria (Madagascar) sono i produttori, con Deborah Forte (Piccoli brividi) che serve come produttore esecutivo.

Fonte: Movieweb