Jeepers Creepers 3: nuovi dettagli sulla trama

Di Pietro Ferraro domenica 5 febbraio 2017

Il passato di Trish svelato in nuovi dettagli sulla trama di Jeepers Creepers 3.

Aggiornamento su Jeepers Creepers 3 che dopo un periodo di sviluppo piuttosto travagliato ora sembra sulla buona strada e in procinto di dare il via alle riprese. Grazie al sito Bloody Disgusting possiamo fornirvi una nuova sinossi ufficiale che rivela alcuni dettagli della storia che legano Jeepers Creepers 3: Cathedral (titolo provvisorio) agli eventi dell'originale.

La nuova sinossi è stata "scoperta" grazie ad un nuovo annuncio casting per il film. Come è stato riportato in precedenza, Gina Phillips riprenderà il ruolo di Trish dal primo Jeepers Creepers. Supponendo che questa sinossi sia corretta, in Jeepers Creepers 3, Trish sta crescendo un figlio che dovrà difendere dal demoniaco Creeper che pare incontrerà per uno scontro all'ultimo sangue in cerca di vendetta anche per il defunto fratello, interpretato nel film originale da Justin Long.





Trish Jenner è ora madre di un figlio adolescente di nome Darry, dal nome del fratello che ha perso 23 anni fa. Trish ha un incubo ricorrente in cui suo figlio subisce la stessa sorte di suo fratello, ucciso dal Creeper. Determinata ad evitare che ciò accada, Trish, che ora è una donna ricca e potente, intraprende una missione finale con Jack Taggart Sr. e Jr. per porre fine una volta per tutte al regno di terrore del Creeper. Il Creeper combatte di nuovo nella gloria cruenta con i suoi nemici, più vicini che mai ad apprendere il segreto delle sue origini oscure.

Ai tempi in cui sembrava che Jeepers Creepers 3 fosse in procinto di dare il via alla alla produzione era stato rivelato che Gina Phillips era in trattative per tornare al franchise, ma questa sinossi non solo conferma il suo ritorno, ma la pone al centro della trama del nuovo film, trasformandola in una vera e propria eroina.

Il regista Victor Salva, che ha diretto i primi due capitoli del franchise, sta tornando a al timone di Jeepers Creepers 3 dopo un lungo processo che l'ha visto imputato per aver avuto rapporti sessuali con un minore. Al momento non c'è alcun casting ufficiale, ma sembra assodato che Gina Phillips tornerà e pare che Jonathan Breck dovrebbe vestire di nuovo i panni del Creeper. I primi due film di Jeepers Creepers hanno incassato un totale di 122.000.000$ in tutto il mondo ed entrambi avevano budget di produzione piuttosto limitati. Questo è probabilmente il motivo per cui lo studio è interessato a realizzare un nuovo sequel quasi 15 anni dopo l'uscita di Jeepers creepers 2.

Fonte: Movieweb