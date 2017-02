Annie Awards 2017, i vincitori: Zootropolis trionfa agli Oscar animati

Di Federico Boni domenica 5 febbraio 2017

Sei Annie Awards per Zootropolis della Disney.

Annie Awards 2017, le nomination: Zootropolis davanti a Kubo Disney dominatrice tra le candidature agli Oscar del cinema d'animazione. Zootropolis quasi doppia Moana, ma è sorpresa stop-motion. Benissimo Kubo e La mia vita da Zucchina, Zootropolis vola verso gli Oscar dopo aver trionfato alla 44esima edizione degli Annie Awards 2017, Oscar dell'animazione. 6 i riconoscimenti vinti dal titolo Disney, ovvero miglior film, regia, sceneggiatura, character design, storyboard e doppiaggio. Quest'ultimo a pari merito con Oceania, che si è poi portato a casa un altro premio, per un totale Disney arrivato a quota 10 grazie a Il Libro della Giungla, premiato per la migliore animazione di un personaggio in un film live-action, e a Doctor Strange.

Bene anche Kubo e la Spada Magica della Laika, che ha vinto tre Annie, con La Tartaruga Rossa, visto all'ultima Festa del Cinema di Roma, eletto miglior film d’animazione indipendente. La pellicola di Byron Howard e Rich Moore, già campione d'incassi in tutto il mondo con oltre 1 miliardo incassato, ha di fatto la statuetta Academy in tasca. 3 volte, negli ultimi 5 anni, chi ha vinto l'Annie si è poi portato a casa l'Oscar. Corsa ai 'corti' ancora incerta, vista la divisione di premi. Pear Cider è stato eletto miglior corto, mentre Piper miglior tema di un corto e Pearl miglior regia.

Annie Awards 2017 i vincitori

Zootropolis

Miglior film animato – Indipendente

The Red Turtle

Miglior produzione animata speciale

Pear Cider and Cigarettes –

Miglior tema per un corto

Piper

Outstanding Achievement, Animated Effects in an Animated Production

Oceania

Outstanding Achievement, Animated Effects in a Live Action Production

Dr. Strange

Outstanding Achievement, Character Animation in a Feature Production

Kubo e la Spada Magica

Outstanding Achievement, Character Animation in a Live Action Production

The Jungle Book

Outstanding Achievement, Character Design in an Animated Feature Production

Zootropolis

Outstanding Achievement, Directing in an Animated TV/Broadcast Production

Pearl

Outstanding Achievement, Directing in an Animated Feature Production

Zootropolis

Outstanding Achievement, Music in an Animated TV/Broadcast Production

Pearl

Outstanding Achievement, Music in an Animated Feature Production

The Little Prince

Outstanding Achievement, Production Design in an Animated TV/Broadcast Production

Pearl

Outstanding Achievement, Production Design in an Animated Feature Production

Kubo e la Spada Magica

Outstanding Achievement, Storyboarding in an Animated Feature Production

Zootropolis

Outstanding Achievement, Voice Acting in an Animated Feature Production—PARI MERITO

Oceania

Zootropolis

Outstanding Achievement, Writing in an Animated Feature Production

Zootropolis

Outstanding Achievement, Editorial in an Animated Feature Production

Kubo e la Spada Magica



Special Achievement Award

Life, Animated

Fonte: HollywoodReporter