Goya 2017, i vincitori dgli Oscar spagnoli - trionfa La vendetta di un uomo tranquillo

Di Federico Boni domenica 5 febbraio 2017

La vendetta di un uomo tranquillo batte A Monster Calls ai Goya 2017.

La vendetta di un uomo tranquillo: trailer del selvaggio esordio alla regia di Raúl Arévalo Trailer, poster, foto, note di regia per La vendetta di un uomo tranquillo (Tarde para la ira), il thriller di Raúl Arévalo, al cinema dal 9 marzo 2017 Un'opera prima presentata in anteprima mondiale all'ultimo Festival di Venezia, La vendetta di un uomo tranquillo, ha trionfato ai Goya 2017, premi Oscar del cinema spagnolo. Tre i riconoscimenti andati al titolo di Raul Arevalo, eletto anche miglior regista esordiente. Suo il Goya per la sceneggiatura originale, con A Monster Calls di J.A. Bayona, candidato a 12 Goya, che ne ha vinti ben 9. Tra questi quello per la regia, il 3° personale per il regista spagnolo. Emma Suarez è stata invece eletta miglior attrice protagonista e non grazie a Julieta di Pedro Almodovar e a La Proxima Piel, con Roberto Alamo miglior attore per May God Save Us ed Elle, di Paul Verhoeven, miglior film straniero.

Doppietta anche per Alberto Vázquez, vincitore del Goya per il miglior lungometraggio animato (Psiconautas, los ninos olivdados) e per il miglior cortometraggio animato (Decorado). Bayona, 3 film e tre trionfi, ha voluto dedicare il premio a tutti coloro che soffrono di cancro e al padre, che gli ha insegnato il potere della cultura. Grande sconfitto proprio Pedro Almodovar, candidato a 6 Goya e tornato a casa con il solo premio per la sua protagonista.

La vendetta di un uomo tranquillo uscirà nei cinema d'Italia il prossimo 9 marzo, con Bim distribuzione.

Goya 2017 i vincitori

Miglior film

La vendetta di un uomo tranquillo

Regia

J.A. Bayona - A Monster Calls

Regista opera prima

Raul Arevalo - Fury of a Patient Man

Sceneggiatura originale

David Pulido, Raul Arevalo - Fury of a Patient Man

Sceneggiatura non originale

Alberto Rodriguez, Rafael Cobos - Smoke and Mirrors

Colonna sonora

Fernando Velazquez - A Monster Calls

Canzone

“Ai, Ai, Ai” by Silvia Perez Cruz - Cerca de tu Casa

Attore protagonista

Roberto Alamo - May God Save Us

Attrice protagonista

Emma Suarez - Julieta

Attore non protagonista

Manolo Solo - Fury of a Patient Man

Attrice non protagonista

Emma Suarez - La proxima piel

Attore emergente

Carlos Santos - Smoke and Mirrors

Attrice emergente

Anna Castillo - El Olivo

Production Design

Sandra Hermida Muniz - A Monster Calls

Fotografia

Oscar Faura - A Monster Calls

Montaggio

Bernat Vilplana, Jaume Marti - A Monster Calls

Artistic Director

Eugenio Caballero - A Monster Calls

Costumi

Paola Torres - 1898. The End of the Philippines

Trucco e capelli

David Marti, Marese Langan - A Monster Calls

Suono

Marc Orts, Oriol Tarrago, Peter Glossop - A Monster Calls

Effetti speciali

Felix Berges, Pau Costa - A Monster Calls

Film animato

Psiconautas, los ninos olivdados

Documentario – lungometraggio

Fragil Equilibrio

Ibero-Americano Film

El Ciudadano Ilustre by Gaston Duprat, Mariano Cohn

Film Europeo

Elle by Paul Verhoeven

Cortometraggio

Timecode by Juanjo Giemenz Pena

Documentario – cortometraggio

Cabezas Habladoras by Juan Vicente Cordoba

Corto animato

Decorado by Alberto Vazquez

Goya alla carriera

Ana Belen

Fonte: HollywoodReporter