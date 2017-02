Box Office Italia, La La Land vola in testa - delude Smetto quando voglio 2

Di Federico Boni lunedì 6 febbraio 2017

Smetto quando voglio 2 non decolla al debutto in sala.

Box Office Usa, Split batte anche Rings Male il ritorno di Samara nei cinema d'America. Una tenuta straordinaria e un primo posto conquistato, dopo la medaglia d'argento di 7 giorni fa. La La Land ha fatto sua la vetta del botteghino italiano, incassando 1.674.067 euro negli ultimi 4 giorni. Calo contenutissimo, -18%, per il musical 01, a riprova di un ottimo passaparola, con altri 249.182 spettatori e una media per sala di 4.500 euro. La più alta della Top10. Totale di 4.372.888 euro, con 673.558 spettatori paganti. Seconda piazza per Split di M. Night Shyamalan, che ha incassato altri 1.285.169 euro arrivando così ad un totale di 3.762.142 euro, con Ficarra e Picone scivolati dal 1° al 3° posto. 1.276.511 euro per l'Ora Legale, che ha raggiunto gli 8.382.676 euro totali. Potrebbe cadere il muro dei 10, appena superato da Siani con i 10.092.670 euro di Mister Felicità.

Esordio sottotono, incredibile ma vero, per Smetto quando voglio Masterclass. Ottime recensioni e lancio impeccabile, per il titolo 01, uscito in ben 486 copie eppure incapace di andare oltre i 1.241.633 euro al debutto, con 183.352 spettatori in 4 giorni. Media per sala di 2.555 euro. Il primo capitolo, uscito esattamente due anni fa, partì con 988.000 euro. Era lecito attendersi qualcosa di più per il titolo di Sydney Sibilia, costato 5 milioni di euro (10 in totale considerando il 3° capitolo girato contemporaneamente) e chiamato almeno a raddoppiare gli incassi del primo, arrivato oltre i 4 milioni nel 2014. Altro film sopra il milione di euro, addirittura il 5°, La battaglia di Hacksaw Ridge di Mel Gibson, candidato a 6 premi Oscar e partito con 1.143.770 euro, con A United Kingdom esordiente a quota 388.268 euro, Sleepless debuttante con 430.934 euro e Billy Linn di Ang Lee, disastroso, con appena 32.540 euro. Sing, nel frattempo, ha toccato quota 8.336.555 euro, Fallen ha superato la soglia del milione, Arrival ha raggiunto i 2.570.638 euro totali e Collateral Beauty i 9.232.486 euro.

Weekend pronto a partire mercoledì, quello in arrivo, grazie a Incarnate - Non potrai nasconderti, Le spie della porta accanto e 150 milligrammi, seguiti da Lego Batman - Il film, Un re allo sbando e soprattutto Cinquanta sfumature di nero. Due anni fa, come dimenticarlo, il primo capitolo incassò addirittura 8.492.000 euro all'esordio.