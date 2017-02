The Batman: lanciata petizione online per Zack Snyder alla regia

Di Pietro Ferraro lunedì 6 febbraio 2017

Una nuova petizione lanciata online chiede che il regista di "Justice League" Zack Snyder torni per dirigere "The Batman".

Lanciata una petizione online da alcuni fan DC che chiedono che Zack Snyder dopo aver diretto Batman v Superman e Justice League torni per dirigere il nuovo film in solitaria del Cavaliere oscuro, provvisoriamente conosciuto con il titolo The Batman. La petizione lanciata su change.org arriva a seguito del forfait di Ben Affleck reduce dal recente flop del suo La legge della notte (Live By Night).

Batman, Ben Affleck NON dirigerà la pellicola Ben Affleck dice addio alla regia del nuovo Batman. Matt Reeves al suo posto?

Affleck che resterà a bordo come protagonista, produttore esecutivo e co-sceneggiatore ha deciso di non cimentarsi nella regia del film per concentrarsi pienamente sulla sua performance nei panni di Batman. Subito dopo il forfait di Affleck è stato rivelato che Chris Terrio, sceneggiatore di Justice League, è stato reclutato per una riscrittura della sceneggiatura di The Batman.

Il coinvolgimento di Ben Affleck con i nuovi film DC si è ampliato durante le riprese di Justice League, con l'attore che a metà delle riprese è diventato produttore esecutivo del film, in modo da avere più influenza sul set insieme a Geoff Johns nominato di recente capo della neonata DC Films. Quindi è chiaro che i problemi e le difficoltà riscontrate nel lavoro di Zack Snyder con l'Universo Esteso DC hanno richiesto l'intervento di "sangue fresco" a livello creativo.

La petizione "Warner Bros. lascia che Zack Snyder diriga The Batman" è stata lanciata da Jennifer Huneycutt e nel momento in cui scriviamo la petizione registra 5.868 sostenitori su un obiettivo finale di 7.500 firme.

A seguire un estratto del commento della Honeycutt sulla pagina ufficiale della petizione.

Snyder ha un record stellare con proprietà basate su fumetti e graphic-novel. A partire dal 2006 con "300" seguito da "Watchmen" nel 2009, ha dimostrato la sua abilità e il suo impegno nell'essere incredibilmente fedele all'iconico materiale originale. Molte scene in entrambi i film sono ricreazioni "pagina per pagina" delle illustrazioni delle graphic-novel originali. Lui non cerca di imporre la sua visione ad ogni costo in ogni film, mettendo la propria impronta (a loro piace chiamarla "licenza artistica") solo perché può. Lui sa quanto queste storie significano per i fan e per questo ha il mio rispetto. Un altro motivo è la continuità. A parte il pessimo "Suicide Squad", Snyder è più o meno al posto di guida dell'intero "Univeso Esteso DC", ha diretto "Man of Steel", "Batman v Superman: Dawn of Justice" ed è al timone di "Justice League Parte 1 & 2". Quindi ha senso lasciarlo mantenere il controllo, per amore dell'integrità dell'universo cinematografico stesso. Se si cerca di utilizzare registi diversi per una singola serie si è solo in cerca di guai, sia per la continuità che per le temute "divergenze creative". (Sì per la Marvel ha funzionato, ma l'Universo Cinematografico Marvel è un fenomeno a sè. Non dobbiamo far finta che ciò la renda una formula infallibile). Infine, c'è il suo stile a livello visivo e di tono. Ha creato un bellissimo tono dark per l'UEDC e popolato con personaggi e storie che si adattano perfettamente alla narrazione. Alcuni possono non apprezzarlo per la cupezza che ha portato ai fondatori della Justice League, ma vorrei consigliare alle persone di leggere più fumetti. Batman è un personaggio incredibilmente dark (non lo chiamano "The Dark Knight" per niente), e la visione unica di Snyder per i suoi film è perfetta per la tragica storia di Bruce Wayne, ancora di più per questo Bruce Wayne, il più difficile, una versione più vendicativa dopo la morte di Jason Todd. Il suo mondo semplicemente non è luminoso ne tantomeno un luogo felice. Gotham City sembra vivere interamente di notte ("Live by Night", scusate il gioco di parole), e questo lo rende perfetto.

Warner Bros. e Ben Affleck stanno lavorando insieme per trovare un regista per The Batman. Lo studio ha riferito di aver già stilato una lista di registi papabili, ma per ora l'unico nome reso pubblico di tale elenco è Matt Reeves, che ha diretto Cloverfield, Apes Revolution - Il pianeta delle scimmie e l'imminente The War - Il pianeta delle scimmie.

