Fortunata di Sergio Castellitto: clip con scena tagliata dal film

Il 20 aprile arriva nei cinema Fortunata, il nuovo film di Sergio Castellitto scritto da Margaret Mazzantini e interpretato da Jasmine Trinca, Stefano Accorsi, Alessandro Borghi, Edoardo Pesce e Hanna Schygulla.

Universal Pictures ha reso disponibile una prima clip con una scena tagliata dal montaggio finale del film che vede protagonisti Jasmine Trinca e Stefano Accorsi.

Universal Pictures ha reso disponibile un trailer di Fortunata, il nuovo film da regista di Sergio Castellitto che torna a collaborae con la moglie, la scrittrice Margaret Mazzantini, che ha curato la sceneggiatura.

Fortunata racconta la storia di una giovane madre, forte e coraggiosa, con un matrimonio fallito alle spalle, che quotidianamente combatte per conquistare il suo sogno: aprire un negozio di parrucchiera sfidando il suo destino, nel tentativo di emanciparsi e conquistare la sua indipendenza e il diritto alla felicità.

Il film è interpretato da Jasmine Trinca, Stefano Accorsi, Alessandro Borghi, Edoardo Pesce, Hanna Schygulla, Federica Sabatini, Emanuela Aurizi, Rosa Diletta Rossi e Liliana Fiorelli.

Fortunata è un aggettivo qualificativo femminile singolare. Ma è anche il nome di una donna. E soprattutto un destino. E non è detto che quel destino uno se lo meriti. Ci sono uomini in questa storia che non sono d'accordo sulla felicità di Fortunata. Vedremo...

