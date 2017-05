Fortunata: nuove clip e spot tv del film di Sergio Castellitto

Due clip e un nuovo spot tv per Fortunata, il nuovo film di Sergio Castellitto che debutterà nei cinema d'Italia con Universal Pictures il prossimo 20 maggio.

Castellitto descrive la sua protagonista, la parrucchiera Fortunata interpretata da Jasmine Trinca.

Fortunata è un aggettivo qualificativo femminile singolare. Ma è anche il nome di una donna. E soprattutto un destino. E non è detto che quel destino uno se lo meriti. Ci sono uomini in questa storia che non sono d'accordo sulla felicità di Fortunata. Vedremo...