Arctic Justice – Thunder Squad di Andrea Iervolino e Monika Bacardi vola in America

Di Federico Boni lunedì 6 febbraio 2017

La AMBI di Andrea Iervolino e Monika Bacardi si espande anche in ambito animato.

Memento di Christopher Nolan, arriva il remake di Andrea Iervolino e Monika Bacardi Non solo la Dolce Vita. Andrea Iervolino e Monika Bacardi preparano anche il remake di Memento Arctic Justice – Thunder Squad è diventato il primo lungometraggio prodotto da due produttori italiani, Andrea Iervolino e Monika Bacardi, ad essere stato venduto ad una Major americana. La la Open Road Films, infatti, distribuirà la pellicola in più di 2000 sale negli Stati Uniti a partire dal mese di gennaio del 2018.

Diretto da Aaron Woodley e doppiato da Jeremy Renner, Alec Baldwin, Heidi Klum, John Cleese, James Franco, Anjelica Huston e Omar Sy, il cartoon, in CG 3D, è attualmente in lavorazione presso lo studio con sede a Toronto di Ambi – AIC Studios. A finanziarlo e a produrlo, per intero, proprio la AMBI, cui fanno capo Andrea Iervolino e Monika Bacardi.

La storia ruota attorno a un gruppo di eroi inesperti, che devono unire le forze per salvare l'Artico e sventare i piani malvagi del sinistro Doc Walrus, quando questo escogita un complotto segreto per accelerare il riscaldamento globale e sciogliere il circolo polare artico. Tom Ortenberg ha dichiarato:

"Il pubblico delle famiglie è sempre in cerca di prodotti di qualità e siamo molto felici di proporre qualcosa di fresco e topico come Arctic Justice".

Immancabili le parole di Andrea Iervolino: