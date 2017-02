Stasera in tv: "E venne il giorno" su Rai 3

Di Pietro Ferraro martedì 7 febbraio 2017

Rai 3 stasera propone E venne il giorno (The Happening), thriller catastrofico del 2008 diretto da M. Night Shyamalan (Il sesto senso) e interpretato da Mark Wahlberg, Zooey Deschanel, Ashlyn Sanchez e John Leguizamo.





Cast e personaggi

Mark Wahlberg: Elliot Moore

Zooey Deschanel: Alma Moore

Ashlyn Sanchez: Jess

John Leguizamo: Julian

Jeremy Strong: Auster

Betty Buckley: Signora Jones

Frank Collison: vivaista

Spencer Breslin: Josh

Victoria Clark: moglie del vivaista

Alan Ruck: Preside della scuola

Doppiatori italiani

Pino Insegno: Elliot Moore

Antonella Baldini: Alma Moore

Lucrezia Marricchi: Jess

Luigi Ferraro: Julian

Alessio Cigliano: Auster

Gabriella Genta: signora Jones

Edoardo Siravo: vivaista

Renata Biserni: moglie del vivaista

Mario Cordova: Preside della scuola





La trama

Tutto ha inizio all’improvviso, senza avvertimenti. In pochi minuti, diverse morti strane ed inquietanti nelle maggiori città americane sfuggono alla ragione e sconvolgono le menti delle persone con i loro scioccanti effetti distruttivi. Cosa provoca questo improvviso mutamento nel comportamento umano? È un nuovo attacco terroristico, un esperimento andato a male, una diabolica arma tossica o un virus fuori controllo? Viene trasmesso grazie all’aria, all’acqua o...come?

Per l’insegnante di scienze che lavora in un liceo di Philadelphia Elliot Moore (Mark Wahlberg) la preoccupazione principale è trovare un modo per fuggire a questo fenomeno misterioso e mortale. Sebbene lui e la moglie Alma (Zooey Deschanel) si ritrovino nel mezzo di una crisi coniugale, viaggiano prima in treno e poi in macchina assieme all’amico di Elliot, l’insegnante di matematica Julian (John Leguizamo) e a sua figlia di otto anni Jess (Ashlyn Sanchez), dirigendosi verso le fattorie della Pennsylvania, dove sperano di trovare un rifugio sicuro da questi spaventosi attacchi, che diventano sempre più forti. Tuttavia, in breve tempo diventa chiaro come nessuno sia veramente al sicuro, perché questo terribile assassino non può essere seminato. Soltanto quando inizia a scoprire la vera natura di quello che sta accadendo e che ha scatenato questa forza minacciosa per il futuro dell’umanità, Elliot riesce a trovare un barlume di speranza per la sua vulnerabile famiglia e un modo per tentare di sfuggire a questi eventi.





Il nostro commento

E venne il giorno è stato giudicato forse un po' troppo severament da gran parte della critica, ma è indubbio che metta in mostra la difficoltà di M. Night Shyamalan nel confrontarsi con una narrazione di più ampio respiro, una debolezza che prenderà corpo nei due film successivi, L'ultimo dominatore dell'aria e After Earth, in cui Shyamalan toccherà il momento più basso della sua carriera. Shyamalan è chiaramente più a suo agio con pellicole dalla narrazione più "intima", vedi il recente Split, e da questo punto di vista E venne il giorno, girato per l'85% in esterni, di certo non ha aiutato. Detto ciò stiamo parlando di un film suggestivo, non riuscito nella sua interezza e a tratti "faticoso", ma ciò non toglie che l'idea di fondo e alcune sequenze lo rendano davvero molto interessante, e soprattutto particolarmente originale all'interno del genere catastrofico / apocalittico.

E venne il Giorno: Recensione





Curiosità



L'idea del film è venuta a Shyamalan mentre guidava nelle campagne del New Jersey, osservando un lussureggiante mondo verde dipanarsi attraverso il parabrezza: “Mi stavo recando a New York. Era una giornata magnifica e gli alberi circondavano l’autostrada. Improvvisamente, ho pensato a cosa succederebbe se un giorno la natura si rivoltasse contro di noi. In quel momento, mi è venuta in mente tutta la struttura di E venne il giorno e i personaggi sono emersi subito in maniera chiara. Era una sensazione magnifica, perché i film sono sempre più accessibili quando l’elemento predominante è la struttura”.



Il film ha ricevuto 5 nomination ai Razzie Awards: Peggior film, attore protagonista (Mark Wahlberg), regista e sceneggiatura (M. Night Shyamalan).



Il film è stato girato completamente in sequenza.



Questo è il primo film di M. Night Shyamalan in cui il regista non appare fisicamente in un cameo. È la voce di "Joey", che chiama Alma un paio di volte durante il film.



M. Night Shyamalan ha scritto la sceneggiatura con in mente Mark Wahlberg per il ruolo principale.



Ad un certo punto, Elliot parla di batteri primordiali in Australia che stanno uccidendo i pescatori. Le Piretrine sono una neurotossina derivata da piante di crisantemo, in particolare quelle native dell'Australia. La tossina si trova comunemente negli insetticidi biologici. Le Piretrine sono altamente tossiche per le api.



L'apatia dello spettatore o effetto testimone è un vero e proprio fenomeno psicologico, con una forte base teorica e probatoria.



La foto che Julian dà a Jess dei suoi genitori è una foto di Julian (John Leguizamo) con la vera mamma di Ashlyn Sanchez, Charity Renee Sanchez.



Il film è stato girato in 44 giorni. Le riprese sono cominciate il 6 agosto 2007, esattamente otto anni dopo l'uscita nelle sale di The Sixth Sense - Il Sesto Senso (1999).



Amy Adams è stata considerata per interpretare Alma, ma ha rifiutato.



Le piante si sono evolute sviluppando alcune difese. Vi è una pianta che, quando gran parte delle sue foglie vengono mangiate dai cervi, rilascia un feromone che "mette in guardia" le altre piante affinché producano foglie più sgradevoli.



Il film costato 48 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 163.







Colonna sonora



Le musiche originali del film sono di James Newton Howard collaboratore assiduo del regista M. Night Shyamalan. Howard ha musicato anche Il sesto senso, Lady in the Water, Signs, After Earth, Unbreakable - Il predestinato, The Village e L'ultimo dominatore dell'aria.



TRACK LISTINGS

1. Main Titles 2:18

2. Evacuataing Philadelphia 2:21

3. Vice Principal 1:56

4. Central Park 2:58

5. We Lost Contact 0:59

6. You Can't Just Leave Us Here 1:43

7. Rittenhouse Square 1:59

8. Five Miles Back 1:13

9. Princeton 3:06

10. Jess Comforts Elliot 2:31

11. My Firearm is My Friend 2:59

12. Abandoned House 1:32

13. Shotgun 4:27

14. You Eyin' My Lemon Drink? 4:28

15. Mrs. Jones 1:44

16. Voices 1:36

17. Be With You 3:41

18. End Title Suite 8:36

Per ascoltare la colonna sonora integrale clicca QUI.