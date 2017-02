Star Wars 8: nuovi rumor su Rey e Kylo Ren (video)

Di Pietro Ferraro mercoledì 15 febbraio 2017

Un nuovo rumor offre dettagli sul duello tra Rey e Kylo Ren in "Star Wars: The Last Jedi".

Le misteriose origini della Rey di Daisy Ridley rappresentano uno dei più grandi segreti accennati in Star Wars: Il risveglio della Forza con nuove indiscrezioni affiorate di recente che sostengono che Rey conoscerà finalmente l'identità dei suoi genitori in Star Wars: The Last Jedi. In attesa di questa potenziale rivelazione nuovi dettagli trapelati su una particolare scena potrebbero suggerire che "The Last Jedi" sarà simile a "L'impero colpisce ancora".

Attenzione a seguire ci saranno POTENZIALI SPOILER su Star Wars 8, quindi continuate a leggere a vostro rischio e pericolo.

Anche se Disney e LucasFilm non hanno ancora rivelato alcun dettaglio ufficiale sulla trama, c'è una scena in particolare di cui si vocifera da diverso tempo. Questa scena si svolge su Ahch-To, dove Kylo Ren (Adam Driver) e i suoi Cavalieri di Ren affrontano Luke Skywalker (Mark Hamill) e Rey (Daisy Ridley). Precedenti rumor hanno rivelato che Kylo Ren non avrebbe indossato la sua maschera, ma una nuova fonte sostiene invece che Kylo indosserà la sua maschera in questa scena. Ecco la descrizione ufficiale del video di Mike Zeroh che apre l'articolo e che rivela che questi dettagli provengono da filmati trapelati dalla produzione.

Oggi discutiamo di "Star Wars Episodio 8 The Last Jedi" e la descrizione della scena del duello con la spada laser che vede Kylo Ren contro Rey. Questi sono dettagli minori che mi sono stati riferiti qualche settimana fa e sono felice di poterveli segnalare ora. Sappiamo che Luke Skywalker e Rey saranno insieme su Ahch-to e che Kylo Ren e i suoi Cavalieri di Ren arriveranno ad un certo punto, grazie ad un filmato trapelato della produzione di "Star wars Episodio 8". In "Star wars: Il risveglio della Forza" nella scena Rey vs Kylo Ren sulla base Starkiller, Kylo Ren combatte senza il suo casco, tuttavia in "Star Wars: The Last Jedi" non lo farà! E' stato anche descritto che Kylo Ren si scontrerà con Rey prima che di scontrarsi con suo zio Luke Skywalker, il Maestro Jedi. Un altro dettaglio interessante è che Rey sarà appesa sul bordo di una scogliera! Questo è stato girato all'interno degli studi Pinewood che si trovano nel Regno Unito ed è stato usato come inquadratura per la scena in esterni che è stata girata in Irlanda per "Star Wars Episodio 8".

Anche rumor precedenti hanno sostenuto che Rey è appesa ad una scogliera ad un certo punto durante la sua battaglia con Kylo Ren, ma questo nuovo rumor sostiene che la scena è stata girata presso i Pinewood Studios, con Rey che pende da una scenografia che rappresenta la scogliera. Questa scena in precedenza era segnalata come situata al centro del film, ma questo nuovo rumor sostiene che invece sarà parte del confronto finale. Daisy Ridley in una recente intervista ha rivelato che Rey verrà ferita nel film, forse sia fisicamente che psicologicamente, quindi il ferimento potrebbe probabilmente accadere durante questa scena. Rumor precedenti affermano che Rey semplicemente "scompare" durante questa battaglia, ma non è chiaro se lei precipita o meno dalla scogliera. Forse il dettaglio più interessante da questo video di sei minuti è che Kylo Ren pare riferisca a Rey alcuni dettagli importanti mentre lei penzola da questa scogliera, con Mike Zeroh che ipotizza che questo potrebbe riproporre una scena vista in La minaccia fantasma, suggerendo che lei potrebbe avere un qualche collegamento con Obi-Wan Kenobi. Mike Zeroh ipotizza che queste informazioni potrebbero ferire Rey a livello psicologico e che potrebbero o non potrebbero avere qualcosa a che fare con il mistero dei genitori di Rey.

Questa scena con Rey appesa a strapiombo sulla scogliera potrebbe anche essere un riferimento ad una scena de L'impero colpisce ancora, in cui Darth Vader dice a Luke Skywalker che lui è suo padre. Visto che Kylo Ren non può evidentemente essere il padre di Rey, forse lei potrebbe essere legata a lui in qualche altro modo scioccante. Le origini sia di Rey (Daisy Ridley) che di Finn (John Boyega) sono tra i più grandi misteri di questa nuova trilogia di Star Wars e se questa scena Rey / Kylo Ren rivelasse l'identità dei genitori di Rey, sarebbe solo un altro esempio di come questo film strizzi l'occhio a L'impero colpisce ancora nello stesso modo in cui Il risveglio della Forza ha omaggiato il primo film di Star Wars, Una nuova speranza.

Ci sono state speculazioni su Rey che inizierebbe il suo addestramento Jedi con Luke Skywalker in Star Wars: The Last Jedi, in un modo molto simile a come Luke Skywalker ha iniziato la sua formazione Jedi con Yoda in L'impero colpisce ancora. Lei pare abbandonerà l'addestramento a metà del suo percorso quando Kylo Ren cattura Finn e Poe Dameron (Oscar Isaac), ma nessuno di questi dettagli della trama sono stati ancora confermati. E' possibile che alcuni di questi dettagli saranno confermati nel primo trailer, ma sembra che lo studio abbia intenzione di farci attendere più a lungo del consueto per un primo filmato. Lo studio ha rilasciato un primo teaser di 88 secondi per Star Wars: Il risveglio della Forza a novembre 2014, poco più di un anno prima dell'uscita del film nelle sale, ma si ritiene che il primo trailer di Star Wars: The Last Jedi non farà il suo debutto fino alla convention Star Wars Celebration che si terrà nel mese di aprile, solo otto mesi prima dell'uscita del film nelle sale, fissata al 15 dicembre.

