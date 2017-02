ASC Awards 2017: vince "Lion - La strada verso casa" per la miglior fotografia

Di Pietro Ferraro martedì 7 febbraio 2017

Annunciati i vincitori dei prestigiosi "ASC Awards 2017" che premiano l'eccellenza nella fotografia cinematografica e televisiva.

L'American Society of Cinematographers ha consegnato i premi annuali ai migliori direttori della fotografia e questo è uno dei pochi premi di questa stagione che non ha visto trionfare il musical La La Land.

Il premio ASC per il cinema è andato, un po' a sopresa, al direttore della fotografia Greig Fraser per il suo eccellente lavoro in Lion - La strada verso casa. Fraser ha battuto i colleghi candidati James Laxton (Moonlight), Rodrigo Prieto (Silence), Linus Sandgren (La La Land) e Bradford Young (Arrival).

Nel corso della cerimonia Denzel Washington ha ricevuto il premio alla carriera (ASC’s Board of Governors Award).

I crediti di Greig Fraser includono la fotografia di Zero Dark Thirty, Biancaneve e il cacciatore, Foxcatcher - Una storia americana e lo spin-off Rogue One: A Star Wars Story. Fraser è anche candidato agli Oscar 2017 per la fotografia di Lion - La strada verso casa e si scontrerà con gli stessi avversari che ha battuto agli ASC Awards, riuscirà a spuntarla di nuovo?

Fonte: Collider