Venezia 2017, Madre! - trailer italiano del thriller psicologico di Darren Aronofsky

Di Federico Boni martedì 8 agosto 2017

Madre!: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film drammatico di Darren Aronofsky nei cinema italiani dal 28 settembre 2017.

20th Century Fox ha reso dsiponibile un primo trailer italiano di Madre!, il thriller psicologico del regista Darren Aronofsky (Requiem for a Dream, Il Cigno Nero) che sarà presentato in concorso alla 74’ Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.

La tranquilla relazione di una coppia è messa a dura prova quando alcuni ospiti inattesi vanno a far loro visita, sconvolgendone e distruggendone gli equilibri.

Il film nelle sale italiane dal 28 settembre è interpretato da Jennifer Lawrence, Javier Bardem, Ed Harris e Michelle Pfeiffer.





Venezia 2017, Madre! - primo trailer e nuovo poster del thriller di Darren Aronofsky

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Paramount ha reso disponibili un primo trailer e un nuovo poster di Madre! I dettagli sulla trama del nuovo film di Darren Aronofsky (Il cigno nero) sono stati scarsi, ma sappiamo che si tratta di un thriller psicologico a tinte horror con Jennifer Lawrence e Javier Bardem che racconta di una coppia la cui relazione viene messa alla prova dopo l'arrivo in casa di ospiti inattesi.

Il film fruirà della sua premiere mondiale al Festival del Cinema di Venezia prima di approdare nei cinema italiani il 28 settembre. Il cast include anche Ed Harris, Michelle Pfeiffer, Domhnall Gleeson, Brian Gleeson e Kristen Wiig.





Venezia 2017, Madre! - anteprima trailer italiano del thriller di Darren Aronofsky

Aggiornamento di Pietro Ferraro

20th Century Fox ha reso dsiponibile un'anteprima del primo trailer italiano di Madre!, il nuovo film di Darren Aronofsky che torna al thriller psicologico a tinte horror dopo l'exploit de Il cigno nero.

Il film che sarà presentato in concorso al Festival di Venezia 2017 vede protagonista Jennifer Lawrence affiancata da Javier Bardem, Michelle Pfeiffer, Ed Harris, Domhnall Gleeson e Brian Gleeson.

In Madre!, la relazione di una coppia viene messa alla prova quando ospiti non invitati arrivano in casa, disturbando la loro tranquilla esistenza. Descritto come un "thriller psicologico sull'amore, la devozione e il sacrificio", il film arriva nei cinema italiani il 28 settembre mentre il primo trailer integrale sarà disponibile dal prossimo 8 agosto.





Mother! - primo poster del film di Darren Aronofsky con Jennifer Lawrence

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Paramount Pictures ha reso disponibile un primo poster di Mother!, il nuovo film del regista Darren Aronofsky con protagonista Jennifer Lawrence in uscita nei cinema ameriani il 13 ottobre 2017. Non sono ancora stati pubblicati dettagli ufficiali, ma con l'arrivo di questo poster non dovremmo attendere molto per un trailer e una sinossi ufficiali. Il film pare sarà incentrato su una coppia la cui relazione viene testata quando ospiti non invitati arrivano a casa loro, interrompendo la loro tranquilla esistenza.

Mother! oltre alla vincitrice del Premio Oscar Jennifer Lawrence (Il lato positivo - Silver Linings Playbook, American Hustle) include anche Javier Bardem (Non è un paese per vecchi, 007 - Skyfall), Michelle Pfeiffer (Le verità nascoste, Dark Shadows), Ed Harris (Snowpiercer, A Beautiful Mind), Domhnall Gleeson (Ex Machina, Star Wars: Il risveglio della Forza) e suo fratello Brian Gleeson (Biancaneve e il cacciatore, Assassin's Creed).

Jennifer Lawrence ha recentemente interpretato al fianco di Chris Pratt il fantascientifico a tinte romance Passengers oltre ad aver completato il franchise Hunger Games nel 2015. La vedremo prossimamente nel thriller Red Sparrow, attualmente in produzione ed è anche collegata a diversi progetti in varie fasi di sviluppo come i biopic Bad Blood dove interpreterà l'imprenditrice Elizabeth Holmes e Zelda in cui vestirà i panni della moglie dello scrittore Francis Scott Fitzgerald, la scrittrice Zelda Fitzgerald.







Mother! di Darren Aronofsky uscirà il 13 ottobre 2017 - sarà a Venezia?

Articolo pubblicato il 7 febbraio 2017

Noah: Recensione in Anteprima del film di Darren Aronofsky Darren Aronofsky riscrive la celeberrima pagina biblica e ci offre un Noè sui generis, brutalmente irreprensibile. Ma anche umano. Tutto questo in Noah, storia di cosmogonie che si ripetono. Leggete la nostra recensione C'è odore di Lido per Darren Aronofsky, poco meno di 10 anni fa Leone d'Oro proprio a Venezia con The Wrestler. Mother!, suo atteso ritorno in cabina di regia, uscirà infatti il 13 ottobre prossimo. Ad annunciarlo la Paramount Pictures, che ha 'regalato' al regista di Noah lo slot precedentemente assegnato al reboot di Venerdì 13, ora cancellato. Messo in archivio, per ora, anche World War Z 2, la cui uscita era stata annunviata per il 9 giugno.

Titolo minore rispetto all'ultimo kolossal biblico girato, 'mother!', rigorosamente in minuscolo, vedrà sul set Jennifer Lawrence, nuova fiamma del regista, Javier Bardem, Michelle Pfeiffer, Ed Harris e i fratelli Domhall Gleeson e Brian Gleeson. Sinossi sconosciuta, anche se il film dovrebbe parlare di una coppia il cui rapporto viene messo in discussione dall'arrivo di alcuni indesiderati ospiti.

Noah, ultimo fatica del regista, ha incassato 362.000.000 dollari in tutto il mondo. Aronofsky sta anche producendo la pellicola. Anche per la Lawrence, nel caso in cui il film dovesse sbarcare al Lido, sarebbe un felice ritorno a Venezia. Proprio qui, giovanissima, vinse infatti il suo primo vero riconoscimento con The Burning Plain - Il confine della solitudine. Era il 2008 e l'attrice, tornata a casa, si pagò il biglietto aereo pur di ritirare il Premio Marcello Mastroianni. Il caso vuole che fosse proprio l'anno di The Wrestler.

Fonte: Comingsoon.net