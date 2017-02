The Beach Bum, Matthew McConaughey protagonista del nuovo film di Harmony Korine

Di Federico Boni martedì 7 febbraio 2017

Harmony Korine torna sul set per girare The Beach Bum, follia interpretata da Matthew McConaughey.

The Trap: Idris Elba, Al Pacino, Robert Pattinson e James Franco per Harmony Korine Idris Elba al posto di Jamie Foxx in The Trap di Harmony Korine Quattro anni dopo Spring Breakers - Una vacanza da sballo, Harmony Korine si appresta a tornare sul set per girare The Beach Bum, commedia trainata dal premio Oscar Matthew McConaughey. La Grisbi Production di John Lesher (Birdman), l'Anonymous Content di Steve Golin (Spotlight) e l'Iconoclast di Charles-Marie Anthonioz, Mourad Belkeddar e Nicolas Lhermitte produrranno il tutto, con un via alle riprese atteso per luglio. La Rocket Science si occuperà invece delle vendite internazionali, che prenderanno il via all'imminente Festival di Berlino.

McConaughey indosserà gli abiti di Moondog, affascinante e ribelle fuorilegge ribelle che vive una vita incredibile.

"The Beach Bum sarà una selvaggia e folle corsa e non posso pensare a nessun attore più adatto di Matthew McConaughey per interpretare il nostro eroe Moondog, ribelle incantatore in questa commedia frenetica, esaltante e irriverente".

Queste le prime parole sul progetto di Korine, definito dai suoi produttori 'esilarante, originale e scandaloso'.

