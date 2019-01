The Beach Bum: nuovo trailer e poster del film con Matthew McConaughey e Zac Efron

Di Federico Boni giovedì 24 gennaio 2019

The Beach Bum: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sulla commedia di Harmony Korine nei cinema americani dal 22 marzo 2019.





Aggiornamento di Pietro Ferraro

Disponibili un nuovo trailer e una locandina di The Beach Bum, la bizzarra commedia di Harmony Korine (Spring Breakers) con protagonista Matthew McConaughey nei panni di Moondog, un "fattone" e poeta di mezza età che apparentemente riesce a fare tutto ciò che vuole, il che include far baldoria ad ogni occasione.

"The Beach Bum" segue le esilaranti disavventure di Moondog, descritto come un ribelle scoppiato che intende vivere la vita solo ed esclusivamente secondo le sue regole. Il nuovo trailer "red band" accenna all'attività di poeta di Moondog, in un suo verso accenna al desiderio di "inghiottire il mondo", e mostra un cast stellare che include Zac Efron, Jonah Hill, Snoop Dogg, Isla Fisher, il musicista Jimmy Buffett e Martin Lawrence (lo vediamo dare della cocaina al suo pappagallo). Harmony Korine si è detto entusiasta di avere bordo Martin Lawrence come il Capitano Wack, il regista ha definito Lawrence un "genio comico"

Korine ha anche parlato del suo lavoro con McConaughey.

Mi piace sempre giocare con il vero attore, il personaggio pop, e ciò che rende autentica la persona, per poi spingerlo fuori nella stratosfera. Lui gioca con l'idea che la gente si è fatta di lui, e in un certo senso la porta in un'altra direzione radicale.

The Beach Bum debutta nei cinema americani il 22 marzo.



The Beach Bum: primo trailer non censurato della commedia con Matthew McConaughey e Zac Efron

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Disponibile un primo trailer "red band" di The Beach Bum, la bizzarra commedia di Harmony Korine che vede protagonista Matthew McConaughey al fianco di Snoop Dogg e Zac Efron.

Il trailer mostra Matthew McConaughey nei panni di Moondog, una sorta di hippie strafatto in camicia hawaiana che vaga sotto acido incontrando le varie persone che popolano il suo quotidiano con alcuni bizzarri avvenimenti che si verificano lungo la strada.

Lo slogan che accompagna il trailer afferma che The Beach Bum "segue le esilaranti disavventure di Moondog, un ladro ribelle che vive sempre la vita secondo le sue stesse regole". Ciò è dimostrato dalla scena di apertura del trailer in cui Moondog chiede casualmente ad un commesso di un negozio di alimentari se vendono anche LSD dopo aver acquistato un biglietto della lotteria e un sigaro. Apprendiamo anche parte della sua filosofia di vita quando afferma: "La vita è un fottuto rodeo, io ne succhio il nettare e me la sbatto fino a che le gambe mi reggono".

Harmony Korine anche autore della sceneggiatura in precedenza ha diretto Spring Breakers di cui "The Beach Bum" è una sorta di sequel, e più recentemente era stato designato alla regia del reboot de Il Corvo poi cancellato. Il cast di "The Beach Bum" comprende anche Julianne Moore, Isla Fisher, Martin Lawrence e Jimmy Buffett.

Prossimamente vedremo Matthew McConaughey anche nel dramma White Boy Rick che uscirà nelle sale americane il 14 settembre. Per quanto riguarda "The Beach Bum" la data di uscita statunitense è fissata al 22 marzo 2019.

The Beach Bum: prime immagini di Matthew McConaughey, Snoop Dogg e Zac Efron

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Il regista Harmony Korine ha condiviso alcune immagini di Matthew McConaughey, Snoop Dogg e Zac Efron protagonisti del suo nuovo film, la commedia The Beach Bum.

Harmony Korine è attualmente impegnato nella post-produzione di The Beach Bum, che funge da sequel del suo Spring Breakers - Un Vacanza di Sballo del 2013. Le foto provengono da uno studio in cui Korine sta lavorando al sonoro del film.

Attualmente ci sono pochi dettagli sulla trama di The Beach Bum, ma il sito IMDB riporta che il film racconta di "un fattone ribelle di nome Moondog che vive la vita secondo le sue stesse regole". Senza dubbio quello di Moondoog è un ruolo decisamente alternativo per i Premio Oscar Matthew McConaughey, anche nel look.

Per quanto riguarda il resto del cast di The Beach Bum, Snoop Dogg interpreta un personaggio di nome Lingerie, Martin Lawrence un certo Capitano Wack e Zac Efron è Flicker, altro personaggio dal look bizzarro.

Non c'è ancora una data di uscita per The Beach Bum, ma il film è previsto in uscita entro il 2018.







The Beach Bum, Matthew McConaughey protagonista del nuovo film di Harmony Korine

Articolo pubblicato il 7 febbraio 2017

The Trap: Idris Elba, Al Pacino, Robert Pattinson e James Franco per Harmony Korine Idris Elba al posto di Jamie Foxx in The Trap di Harmony Korine Quattro anni dopo Spring Breakers - Una vacanza da sballo, Harmony Korine si appresta a tornare sul set per girare The Beach Bum, commedia trainata dal premio Oscar Matthew McConaughey. La Grisbi Production di John Lesher (Birdman), l'Anonymous Content di Steve Golin (Spotlight) e l'Iconoclast di Charles-Marie Anthonioz, Mourad Belkeddar e Nicolas Lhermitte produrranno il tutto, con un via alle riprese atteso per luglio. La Rocket Science si occuperà invece delle vendite internazionali, che prenderanno il via all'imminente Festival di Berlino.

McConaughey indosserà gli abiti di Moondog, affascinante e ribelle fuorilegge ribelle che vive una vita incredibile.

"The Beach Bum sarà una selvaggia e folle corsa e non posso pensare a nessun attore più adatto di Matthew McConaughey per interpretare il nostro eroe Moondog, ribelle incantatore in questa commedia frenetica, esaltante e irriverente".

Queste le prime parole sul progetto di Korine, definito dai suoi produttori 'esilarante, originale e scandaloso'.

