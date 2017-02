Aftermath: trailer e poster del thriller con Arnold Schwarzenegger

Di Pietro Ferraro mercoledì 8 febbraio 2017

Aftermath: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul thriller con Arnold Schwarzenegger nei cinema americani dal 7 aprile 2017.

Disponibili trailer e locandina di Aftermath, thriller basato su eventi reali con Arnold Schwarzenegger, Scoot McNairy (All'ultimo voto, 12 anni schiavo) e Maggie Grace (la serie Taken, Lockout)

Le vite di due sconosciuti diventano inestricabilmente legate insieme dopo un incidente aereo devastante. Ispirato a fatti realmente accaduti, Aftermath racconta una storia di colpa e vendetta dopo l'errore di un controllore del traffico aereo (Scoot McNairy) che provoca la morte della moglie e della figlia di un capocantiere edile (Arnold Schwarzenegger).

Il cast di supporto è completato da Martin Donovan, Kevin Zegers, Hannah Ware, Glenn Morshower, Mariano Klaveno, Mo McRae e Larry Sullivan. Elliott Lester dirige da una sceneggiatura di Javier Gullon. Elliott Lester ha diretto il tv movie HBO Nightingale interpretato da David Oyelowo e l'imminente Sleepwalker interpretato da Richard Armitage, Haley Joel Osment e Ahna O'Reilly. Javier Gullon è meglio conosciuto per aver scritto il thriller indipendente Enemy interpretato da Jake Gyllenhaal e Out of the Dark con Julia Stiles e Scott Speedman.

Il regista Darren Aronofsky è produttore del film con Arnold Schwarzenegger. Aftermath debutta negli States il 7 aprile.

