La principessa e l'aquila: trailer, poster, foto e trama del film di Otto Bell

Di Pietro Ferraro mercoledì 8 febbraio 2017

La principessa e l’aquila: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film documentario di Otto Bell nei cinema italiani dal 13 aprile 2017.

I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection il 13 aprile portano nei cinema italiani La principessa e l’aquila (The Eagle Huntress), film d’esordio di Otto Bell che ha incantato il Sundance Film Festival con le voci narranti in originale di Morgan Spurlock e la Daisy Ridley di "Star Wars: Il risveglio della Forza".

Ambientato nel suggestivo scenario dei monti Altai, il film racconta la straordinaria storia vera di Aisholpan. Sulle montagne della Mongolia, l’addestramento dell’aquila è una tradizione millenaria esclusivamente maschile che si tramanda di padre in figlio. Ma Aisholpan non ci sta: ha solo tredici anni, eppure ha già deciso di diventare la prima addestratrice di aquile del Paese. Sotto la guida esperta di suo padre, la ragazza supererà ogni ostacolo che le si porrà di fronte, imparerà ad accudire la sua aquila e a farla volare, fino a dimostrare tutto il suo talento partecipando al Festival annuale che mette in competizione i più grandi addestratori della Mongolia.

Di grande potenza visiva, girato con tecniche innovative che ci portano a contatto con la magica natura delle montagne e dei cieli della Mongolia, La principessa e l’aquila racconta un’incredibile storia vera, un’emozionante avventura per tutta la famiglia sull’amicizia, la ribellione e il coraggio che ci vuole per spiccare il volo.

Il film ha partecipato con successo a numerosi festival in tutto il mondo, dal Sundance a Telluride, da Toronto alla Festa del Cinema di Roma, raccogliendo il plauso del pubblico e della critica e attirando l’attenzione della 20th Century Fox Animation, che ne produrrà una versione animata diretta dal creatore de L’era glaciale Chris Wedge. Il film è stato candidato al BAFTA, l’Oscar del cinema britannico, come Miglior Documentario.