Fast & Furious 8: nel 2018 il "Live Arena Tour" mondiale ispirato alla saga action

Di Pietro Ferraro mercoledì 8 febbraio 2017

L’azione e l’eccitazione per una delle saghe più popolari e durature di tutti i tempi prende vita nel nuovissimo global live in arena.

Il pubblico può finalmente prepararsi per l’ultima scarica di adrenalina di una delle più popolari e durature saghe cinematografiche di tutti i tempi, Fast & Furious che mette il turbo nell’arena dell’intrattenimento live. La Universal insieme con il Brand Events presenta Fast&Furious Live, un Live tour mondiale nelle arene più importanti.

Fast and Furious 8: nuovo spot tv esteso 'Super Bowl 2017' L''ottavo capitolo della serie action "Fast & Furious" arriva al cinema il 13 aprile 2017.

L’adrenalinico show, che debutterà nel Gennaio 2018, trasporterà i fan dritti nelle scene e nelle azioni più memorabili dei film.

Fast&Furious Live da vita alle scene d'azione più spettacolari che hanno definito gli otto film. Attraverso la tecnologia più avanzata e con tutte le auto preferite della serie campione di incassi, Fast&Furious live evocherà i momenti più audaci della serie tanto amata. Il pubblico potrà percepire il calore delle fiamme degli scarichi e ammirare le strabilianti acrobazie dei veicoli che si svolgono scena dopo scena con la tecnologia d’intrattenimento più immersiva che si possa immaginare.

Ricreando le strade di Los Angeles nelle arene del pianeta, Fast&Furious Live permetterà ai fan di rivivere le azioni più estreme che piloti precisi ed esperti, circondati dalle scenografie - autentiche proiezioni digitali e ostacoli fisici all’avanguardia -, eseguiranno con acrobazie al cardiopalma.

“Fast&Furious Live trasformerà l’industria dell’intrattenimento live nello stesso modo in cui la serie di film campioni di incassi ha ridefinito il genere dei film d’azione” dice Vince Klaseus, presidente Universal Brand Development. “I fan avranno la possibilità di sperimentare da vicino tutto ciò che amano dei film in un incredibile show dal vivo che li metterà al centro dell’azione”

David O’Connor, Executive Vice Presidente, Global Franchise Management and Brand Marketing, Universal Pictures dichiara “Insieme all’arrivo del global live arena tour, il lancio di Fast&Furious Live rappresenta una significativa espansione per Universal nei canali dell’intrattenimento che sono tanto inaspettati quanto innovativi. Nel dare al pubblico le nostre serie in un formato completamente nuovo, non stiamo solo accrescendo il nostro portfolio di brand, ma stiamo consegnando ai fan un incredibile ed eccitante modo di partecipare all’universo dei nostri personaggi”.

Il produttore esecutivo Chris Hughes e James Cooke-Priest, insieme all’autore/regista Rowland French, sono il team del Brand Events che aveva realizzato e portato in tour negli anni precedenti Top Gear live. “Siamo incredibilmente orgogliosi di annunciare la nostra collaborazione con Universal. Insieme, con uno show innovativo, daremo vita a Fast&Furious live nelle arene di tutto il mondo. Lo show si prepara ad essere la più spettacolare produzione di sempre di uno spettacolo automobilistico dal vivo” afferma Cooke- Priest.

Per tutti gli aggiornamenti visita il sito ufficiale del live tour.

I sette film hanno acceso la passione del pubblico sempre crescente, con uno sbalorditivo risultato di 3.9 miliari di incassi al box office in tutto il mondo, la saga che ha infranto tutti i record è diventata una delle più longeve e remunerative per la Universal Pictures.

Inoltre sui social, i fan che seguono i film e il cast, sono cresciuti più che per qualsiasi altra saga cinematografica.

Sulla scia del successo di Fast & Furious 7, uno dei film che ha raggiunto più velocemente il miliardo di incasso nella storia del box office e sesto più grande titolo al mondo di tutti i tempi, uscirà il 14 aprile 2017 il nuovo capitolo della saga più popolare e duratura di tutti i tempi: Fast & Furious 8.