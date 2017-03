Il viaggio: trailer italiano del film di Nick Hamm

Di Pietro Ferraro martedì 7 marzo 2017

Il viaggio: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film drammatico di Nick Hamm nei cinema italiani dal 30 marzo 2017.

Due leader politici dell’Irlanda del Nord, interpretati da Timothy Spall e Colm Meaney, si incontrano in Scozia per discutere uno storico accordo di pace. Quando le trattative si trovano in una situazione di stallo, i due nemici giurati sono costretti, dalle circostanze e dal destino, a intraprendere un viaggio in macchina insieme, che sarà ricco di imprevisti.

Il cast del film include anche Jon Hurt in una delle sue ultime apparizioni sul grande schermo, Catherine McCormack, Freddie Highmore e Toby Stephens.





Il viaggio: trama e foto del film di Nick Hamm

Ispirato a un fatto realmente accaduto, Il Viaggio, il nuovo film diretto da Nick Hamm vede protagonisti due grandi interpreti della tradizione britannica, Timothy Spall e Colm Meaney, in un incredibile viaggio che ha cambiato la storia e i rapporti personali tra i due avversari protagonisti.

Dopo 40 anni di Troubles due leader politici dell’Irlanda del Nord, il predicatore protestante Ian Paisley e il repubblicano Martin McGuinness, si incontrano a St. Andrews, in Scozia, per discutere uno storico accordo di pace. Quando le trattative si trovano in una situazione di stallo, i due nemici giurati sono costretti, dalle circostanze e dal destino, a intraprendere un viaggio in macchina insieme, che sarà ricco di imprevisti. Un percorso nella conciliante natura scozzese che, dopo una serie di battute pungenti, apre spiragli nella barriera tra i due e diventa occasione di scoperta reciproca. Costretti a passare molte ore insieme, i due leader realizzeranno di non essere poi così diversi e instaureranno una bizzarra relazione di amicizia, ricordata ancora oggi come "Chuckle Brothers", che porterà a un futuro di pace.

Il Viaggio narra la straordinaria storia dei due leader dell'Irlanda del Nord e di quando furono costretti a fare un viaggio insieme, mettendo da parte il loro passato, le loro incomprensioni e le loro convenzioni, incominciando a conoscersi per davvero. Oltre agli straordinari Timothy Spall e Colm Meaney, nel cast anche Catherine McCormack, il promettente Freddie Highmore, Toby Stephens e John Hurt, in una delle sue ultime apparizioni sul grande schermo.

Dopo essere stato presentato come Evento Speciale Fuori Concorso all’interno della 73° Mostra Internazionale del Cinema di Venezia con il titolo The Journey, il film Il Viaggio arriverà nei cinema italiani a partire dal 30 marzo distribuito da Officine UBU.