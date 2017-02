Stasera in tv: "Ted 2" su Italia 1

Di Pietro Ferraro giovedì 9 febbraio 2017

Italia 1 stasera propone "Ted 2", film commedia del 2015 diretto da Seth MacFarlane e interpretato da Mark Wahlberg, Seth MacFarlane, Amanda Seyfried e Jessica Barth.





Cast e personaggi

Mark Wahlberg: John Bennett

Amanda Seyfried: Samantha Leslie Jackson

Jessica Barth: Tami-Lynn McCafferty

Giovanni Ribisi: Donny

Morgan Freeman: Patrick Meighan

Sam J. Jones: se stesso

Patrick Warburton: Guy

Michael Dorn: Rick

Bill Smitrovich: Frank

John Slattery: Shep Wild

Cocoa Brown: Joy

John Carroll Lynch: Tom Jessup

Ron Canada: giudice

Liam Neeson: cliente

Dennis Haysbert: specialista in fertilità

Tom Brady: se stesso

Jay Leno: se stesso

Jimmy Kimmel: se stesso

Kate McKinnon: se stesso

Bobby Moynihan: se stesso

Taran Killam: se stesso

Sebastian Arcelus: Dr. Ed Danzer

Jay Patterson: Karl Jackson

Nana Visitor: assistente sociale

Jessica Szohr: Allison

Julius Sharpe: dottore di New York

Martin Klebba: Chucky

Doppiatori originali

Seth MacFarlane: Ted

Patrick Stewart: voce narrante

Doppiatori italiani

Massimiliano Manfredi: John Bennet

Mino Caprio: Ted

Myriam Catania: Samantha Leslie Jackson

Federica De Bortoli: Tami-Lynn McCafferty

Marco Guadagno: Donny

Angelo Nicotra: Patrick Meighan

Luigi La Monica: Sam J. Jones

Roberto Draghetti: Guy

Alberto Angrisano: Rick

Francesco Prando: Shep Wild

Stefano De Sando: Tom Jessup

Pietro Biondi: giudice

Alessandro Rossi: cliente

Mario Bombardieri: specialista in fertilità

Massimo Corvo: voce narrante

Roberto Certomà: Tom Brady

Emidio La Vella: Jay Leno

Francesco Meoni: Jimmy Kimmel

Emilio Cappuccio: Karl Jackson

Benedetta Degli Innocenti: Allison

Nino D'Agata: dottore di New York





La trama

E' ora di legalizzare Ted. Da quando abbiamo lasciato John e Ted, i due continuano a spassarsela alla grande in quel di Boston. Mentre John ora è scapolo, Ted convola a nozze con Tami-Lynn, la donna volgarotta dei suoi sogni. Poiché i problemi coniugali cominciano ad assalire gli sposi, Ted e Tami-Lynn decidono di avere un bambino per salvare il loro matrimonio. Le loro speranze vengono schiacciate però quando il Commonwealth del Massachusetts dichiara che Ted non è un essere umano, ma una proprietà, e quindi la sua domanda di adozione viene respinta. Inoltre, viene licenziato dal suo lavoro presso il negozio di alimentari, e sommariamente informato che il suo matrimonio è stato annullato.

Arrabbiato e sconsolato, Ted incassa la sua frustrazione e chiede al suo migliore amico di aiutarlo a citare in giudizio lo Stato per far valere i suoi diritti. Si rivolgono quindi ad un giovane avvocatessa, dipendente dalla marijuana a scopo terapeutico di nome Samantha L. Jackson (Amanda Seyfried). Ma quando Ted perde la sua causa, i tre decidono di avventurarsi in un viaggio a New York nell’ ultimo disperato tentativo di convincere il leggendario avvocato per i diritti civili Patrick Meighan (Morgan Freeman)) a difenderlo in appello. In caso di vittoria, dovranno provare che Ted non è solo un vizioso orsacchiotto di peluche, ma in realtà è una persona che merita le stesse libertà di tutti gli alcolisti e drogati americani.

Ted 2: recensione Seth MacFarlane torna a in cabina di regia per il suo terzo lungometraggio, il secondo con protagonista l'esuberante orsacchiotto. Ecco la nostra recensione in anteprima di Ted 2





Curiosità



La discussione tra Ted e Tami-Lynn all'inizio del film è un omaggio a Toro scatenato.



Stephen Collins aveva un importante cameo, ma è stato sostituito dopo l'ammissione di aver commesso abusi sessuali su minori.



L'amante di Guy è interpretato da Michael Dorn, meglio conosciuto per il suo ruolo di Worf in Star Trek: The Next Generation e Star Trek: Deep Space Nine. Durante la scena Comic-Con Dorn indossa un costume di questo personaggio.



La trama è stata ispirata dalla raccolta di racconti sulla guerra civile "Nord e Sud" di John Jakes che Seth MacFarlane ha letto durante le riprese di Un milione di modi per morire nel West. MacFarlane ha sostituito la trama originale con Ted e John che trasportano un grosso carico di marijuana, trama poi scartata dopo l'uscita di Come ti spaccio la famiglia.



Quando Ted sta guidando si sta citando la scena con John Candy in Un biglietto a tempo (1987).



Quando Ted canta per dimostrare che ha "un'anima", canta la stessa canzone che Brian Griffin ha cantato in I Griffin: Brian lo scapolo.



Durante la scena di lotta al Comic-Con, alcune delle battaglie includono celebri duetti: Marty McFly vs Doc Brown ( 'Ritorno al futuro') e il capitano Kirk vs capitano Picard ( 'Star Trek').



Quando Ted ruba un cellulare per chiamare Johnny aiuto, la suoneria sul telefono di Johnny è il tema della serie tv "Supercar / Knight Rider", che è la suoneria che Seth MacFarlane utilizza sul proprio cellulare.



In entrambi i film "Ted", si sentono due temi musicali da due franchise di film molto popolari. In Ted si sente "The Imperial March" da L'Impero colpisce ancora (1980), quando il cellulare di Johnny si spegne. In Ted 2 il tema principale di Jurassic Park può essere ascoltato quando i personaggi principali s'imbattono in un grande campo di marijuana.



Il film è un mini-tributo a Star Trek. Patrick Stewart, che ha intepretato il capitano Jean Luc Picard nella serie The Next Generation (TNG), è il narratore. Michael Dorn che ha interpretato Worf in The Next Generation e Deep Space Nine (DS9) è Rick. Nana Visitor che ha interpretato il maggiore Kira in DS9 è l'assistente sociale che si occupa delle adozioni. Ron Canada che interpreta il giudice è apparso in Star Trek Voyager e DS9 nei panni di un alieno. Bill Smitrovich che interpreta Frank è apparso in DS9 (Stagione 3 - Episodi 11 e 12). Durante una scena in strada a New York l'avvocato di Ted si riferisce erroneamente ad alcuni fan di Star Wars come a fan di Star Trek. Il tributo raggiunge il suo culmine nelle scene finali al Comic-Con, quando vari personaggi di Star Trek, separati da serie e secoli, stanno combattendo l'uno contro l'altro. Lo scontro culmina con un modello dell'Enterprise D che cade e quasi colpisce Ted.



Nella scena in tribunale in cui Ted evoca "Beetlejuice" per uscire dai guai sbaglia il numero di volte e invece di 3 volte pronuncia il nome Beetlejuice 6 volte. che è lo stesso numero di volte nel film in cui Geena Davis dice Beetlejuice (3 volte per farlo apparire e 3 volte per farlo sparire). Questo spiegherebbe il motivo per cui non ha funzionato.



In tutto le scene al Comic-com, si possono vedere varie statue dei Transformers. Mark Wahlberg è protagonista di Transformers 4 - L'era dell'estinzione (2014) e Transformers: L'ultimo cavaliere (2017)



Nella scena in tribunale, il videogioco con cui Ted comincia a giocare sul suo telefono è Angry Birds.



Mila Kunis non è tornata ad interpretare e Lori perché era incinta. In una prima stesura dello script qualcuno affermava che Lori è morta nel lasso di tempo tra i due film. Questa idea è stata considerata troppo deprimente, così è stata cambiata in John e Lori hanno divorziato.



La danza nella biblioteca è un omaggio alla scena di ballo di Breakfast Club (1985), mentre la canzone in sottofondo è tratta da La Rivincita Dei nerds (1984).



Quando John, Ted e Samantha trovano il campo di marijuana. Il film ricrea una famosa scena di Jurassic Park, dove Alan e Ellie vedono per la prima volta i dinosauri. John che parla del fattto che l'erba non dovrebbe essere lì è un riferimento a Ellie che afferma che una pianta che ha trovato è estinta. Quando Ted prende la testa di John e la gira ricrea la scena in cui Alan gira la testa di Ellie. Ted inoltre è stupito di vedere che "Si muovono in branco", che era una battuta di Alan nella scena di Jurassic Park.



Il film costato 68 milioni di dollari ne ha incassati worldwide circa 216.



La colonna sonora



Le musiche originali del film sono del pianista, arrangiatore e compositore Walter Murphy già autore delle musiche del film originale. Murphy è meglio conosciuto per il brano strumentale "A Fifth of Beethoven", una rivisitazione in chiave disco della quinta sinfonia di Ludwig van Beethoven piazzatasi in testa alle classifiche musicali del 1976 e inserita nella colonna sonora del classico La febbre del sabato sera con John Travolta. Murphy ha già collaborato con il regista Seth MacFarlane musicando anche le serie tv d'animazione I Griffin, American Dad e The Cleveland Show.

già autore delle musiche del film originale. Murphy è meglio conosciuto per il brano strumentale "A Fifth of Beethoven", una rivisitazione in chiave disco della quinta sinfonia di Ludwig van Beethoven piazzatasi in testa alle classifiche musicali del 1976 e inserita nella colonna sonora del classico La febbre del sabato sera con John Travolta. Murphy ha già collaborato con il regista Seth MacFarlane musicando anche le serie tv d'animazione I Griffin, American Dad e The Cleveland Show.

La colonna sonora ufficiale include brani di Norah Jones, Ray Charles, Kool & The Gang, Tiffany, Bone Symphony, Alfred Newman e un pezzo interpretato dall'attrice Amanda Seyfried.



TRACK LISTINGS

1. The Wedding - Walter Murphy

2. Steppin' Out With My Baby - John Wilson, Maida Vale Singers & Curtis Stigers

3. Let's Make a Baby - Walter Murphy

4. Tom Brady's House - Walter Murphy

5. Ted's Court Case - Walter Murphy

6. One Foot In Front of the Other - Bone Symphony

7. Leaving for New York - Walter Murphy

8. Mess Around - Ray Charles

9. Out of Control - Walter Murphy

10. Mean Ol' Moon - Amanda Seyfried

11. New York - Alfred Newman

12. The Comic-Con Fight - Walter Murphy

13. Wake Up, Johnny / Code Blue / John Is Back - Walter Murphy

14. Meighan's Speech / Finale - Walter Murphy

15. Mean Ol' Moon (Swing Version) - Walter Murphy

16. Mean Ol' Moon - Norah Jones