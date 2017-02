It Comes At Night: trailer e poster del film horror con Joel Edgerton

Di Pietro Ferraro martedì 14 febbraio 2017

It Comes At Night: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul thriller-horror di Trey Edward Shults nei cinema americani dal 25 agosto 2017.

A24 ha reso disponibili trailer e locandina di It Comes At Night, thriller-horror che racconta di un padre di nome August, interpretato da Joel Edgerton, che non si fermerà davanti a nulla per proteggere la moglie e figlio da una malevola e misteriosa presenza che li terrorizza proprio fuori la loro porta di casa.

Joel Edgerton guida un cast che comprende anche Riley Keough, Christopher Abbott, Carmen Ejogo, Kelvin Harrison Jr. e Robert Griffin Faulkner.

It Comes At Night è il secondo film del regista Trey Edward Shults dopo il thriller Krisha premiato al festival SXSW 2015. A24 ha firmato con il regista un contratto per due film che ha incluso i diritti di distribuzione per Krisha, che è stato rilasciato nelle sale americane lo scorso marzo (attualmente è al 97% di pareri positivi su Rotten Tomatoes) e i diritti per il suo secondo film che è appunto It Comes At Night. Krisha ha incassato negli States solo 144.822$ a causa di una distribuzione che definire limitata è un eufemismo (26 sale).

Joel Edgerton lo scorso anno si è guadagnato una nomination ai Golden Globe per la sua interpretazione in Loving e di recente ha girato con Will Smith il thriller Bright prodotto da Netflix. Riley Keough ha recentemente recitato nel film indipendente American Honey e la vedremo in una serie di film di prossima uscita: Logan Lucky, Welcome the Stranger e We Don't Belong Here.

It Comes At Night debutta nei cinema americani il 25 agosto 2017.

Fonte: Collider