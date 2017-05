It Comes At Night: nuovo trailer e locandina del film horror con Joel Edgerton

Di Pietro Ferraro martedì 2 maggio 2017

It Comes At Night: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul thriller-horror di Trey Edward Shults nei cinema americani dal 25 agosto 2017.

Durante il fine settimana, il regista Trey Edward Shults ha fatto uan sorpresa ai fan presenti allo Stanley Film Festival con la première mondiale del suo film It Comes At Night, in uscita nelle sale americane il prossimo 9 giugno. In concomitanza con la premiere al festival horror di Estes Park in Colorado, A24 ha reso disponibili un nuovo trailer e una locandina del film.

Immagina la fine del mondo. Ora immagina qualcosa di peggio. Il regista Trey Edward Shults dopo l'acclamato debutto con Krisha scrive e dirige la sua opera seconda, il thriller horror psicologico It Comes At Night incentrato su un ragazzo adolescente (Kelvin Harrison, Jr.) che affronta un terrore in crescendo, esterno e sconosciuto, all'indomani di un misterioso cataclisma.

Al sicuro in una casa isolata con i suoi genitori vigili, protettivi e pesantemente armati (Joel Edgerton e Carmen Ejogo), Travis 17 anni attraversa timore, dolore, paranoia e scarse risorse quando una giovane coppia disperata (Christopher Abbott e Riley Keough) cerca rifugio nella sua casa di famiglia con il loro figlioletto. Nonostante le migliori intenzioni da parte di entrambe le famiglie, il panico e la sfiducia prenderanno presto il sopravvento quando gli orrori del mondo esterno si faranno sempre più vicini e tangibili. Ma non saranno niente rispetto agli orrori che monteranno all'interno, dove Travis scoprirà che l'impegno di suo padre nel proteggere la famiglia potrebbe costargli l'anima.

Il cast di supporto include Griffin Robert Faulkner, David Pendleton, Mick O'Rourke e Chase Joliet.

Trey Edward Shults ha vinto il premio della National Board of Review per il miglior regista esordiente con il suo debutto Krisha basato su un suo omonimo cortometraggio.





It Comes At Night: trailer e poster del film horror con Joel Edgerton

A24 ha reso disponibili trailer e locandina di It Comes At Night, thriller-horror che racconta di un padre di nome August, interpretato da Joel Edgerton, che non si fermerà davanti a nulla per proteggere la moglie e figlio da una malevola e misteriosa presenza che li terrorizza proprio fuori la loro porta di casa.

Joel Edgerton guida un cast che comprende anche Riley Keough, Christopher Abbott, Carmen Ejogo, Kelvin Harrison Jr. e Robert Griffin Faulkner.

It Comes At Night è il secondo film del regista Trey Edward Shults dopo il thriller Krisha premiato al festival SXSW 2015. A24 ha firmato con il regista un contratto per due film che ha incluso i diritti di distribuzione per Krisha, che è stato rilasciato nelle sale americane lo scorso marzo (attualmente è al 97% di pareri positivi su Rotten Tomatoes) e i diritti per il suo secondo film che è appunto It Comes At Night. Krisha ha incassato negli States solo 144.822$ a causa di una distribuzione che definire limitata è un eufemismo (26 sale).

Joel Edgerton lo scorso anno si è guadagnato una nomination ai Golden Globe per la sua interpretazione in Loving e di recente ha girato con Will Smith il thriller Bright prodotto da Netflix. Riley Keough ha recentemente recitato nel film indipendente American Honey e la vedremo in una serie di film di prossima uscita: Logan Lucky, Welcome the Stranger e We Don't Belong Here.

It Comes At Night debutta nei cinema americani il 25 agosto 2017.

Fonte: Collider