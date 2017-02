Voglia di tenerezza, Oprah Winfrey e Lee Daniels per il remake

Di Federico Boni giovedì 9 febbraio 2017

Oprah Winfrey e Lee Daniels vogliono realizzare il remake di Voglia di tenerezza, nel 1983 in trionfo agli Oscar.

34 anni dopo i 5 Oscar vinti (miglior film, regia, sceneggiatura, attore non protagonista e attrice protagonista), Voglia di Tenerezza di James L. Brooks potrebbe clamorosamente tornare in sala. Oprah Winfrey e Lee Daniels, già visti all'opera con The Butler, vorrebbero infatti realizzare un remake del film. Parola di The Wrap. La Paramount Pictures ha messo mano sui diritti della pellicola, con la Winfrey in trattative per recitare nel ruolo di Aurora, nel 1983 resa memorabile da Shirley MacLaine (vincitrice della statuetta insieme a Jack Nicholson).

Tratto dall'omonimo romanzo di Larry McMurtry, il film originale andò incontro ad 11 nomination agli Oscar, incassando ben 108,423,489 dollari solo in America. Tra i tanti premi vinti anche 4 Golden Globe e 5 National Board of Review Award. Un vero e proprio classico del cinema. Al centro della trama il rapporto tra Aurora e la figlia Emma. Una storia drammatica che ha fatto piangere generazioni intere, con Deborah Winger nel ruolo della giovane protagonista.

Daniels, esploso nel 2008 con Precious, è fermo al palo proprio da The Butler, uscito nel 2013. Da allora si è dato alla tv con la serie Empire.

Fonte: Collider