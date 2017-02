Film 2018-2019: Eva Green e Gemma Arterton per Virginia and Vita - Lena Headey diventa wrestler

Di Federico Boni giovedì 9 febbraio 2017

Richard Armitage, Daniel Brühl, Lior Ashkenazy e Sophia Ally per il nuovo film di Julie Delpy.

FIlm 2018-2019: Kristen Wiig per il remake Usa di Toni Erdmann - Jennifer Connelly per Alita: Battle Angel Kristen Wiig affiancherà Jack Nicholson nel remake Usa di Toni Erdmann. - Virginia & Vita: Virginia Woolf torna al cinema con Vita & Virginia, titolo diretto da Chanya Button ed interpretato da Eva Green e Gemma Arterton. Al centro della storia, ovviamente tratta da fatti realmente accaduti, l'amicizia e la storia d'amore che vide coinvolte Virginia Woolf e Vita Sackwille-West. Le due donne si conobbero nel 1922 e per oltre un decennio hanno vissuto una travolgente passione. A dimostrarlo le lettere che si sono scambiate nel corso del tempo. Successivamente sono rimaste grandi amiche. La Green sarà Virginia Woolf, già portata agli Oscar da Nicole Kidman, mentre la Arterton indosserà gli abiti di Sackville-West.

- Fighting With My Family: dal trono di spade al wrestling. Lena Headey, Nick Frost, Florence Pugh, Jack Lowden e Dwayne Johnson. saranno i protagonisti di Fighting With My Family. L'ex The Rock farà anche da produttore. A dirigere il tutto Stephen Merchant (The Office), per una storia ispirata alla vera vita della star WWE Paige e della sua famiglia di wrestler. Una famiglia che era già diventata documentario Channel 4 dal titolo The Wrestlers: Fighting With My Family.

- My Zoe: Julie Delpy torna ad indossare i panni della sceneggiatrice e regista con My Zoe, film che vedrà Richard Armitage, Daniel Brühl, Lior Ashkenazy e Sophia Ally nel cast. Protagonista, ovviamente, la stessa Julie, madre e moglie in un matrimonio ormai finito ed esploso. Tutto cambia quando una tragedia travolge la famiglia, con la donna costretta a caricarsi tutti i problemi sulle spalle. Anche perché c'è la figlia Zoe da salvaguardare.