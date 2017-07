Mary Poppins Returns: motion poster e interviste dal D23

Di Federico Boni martedì 18 luglio 2017

Mary Poppins Returns: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul sequel Disney nei cinema americani dal 25 dicembre 2018.

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Disney ha recentemente portato all'Expo D23 il sequel Mary Poppins Returns con un panel che ha rivelato alcuni filmati di questo fantasy musicale attualmente in post-produzione e un motion poster che ritrae Emily Blunt nei panni dell'iconica "supertata".

Il sequel si svolge 25 anni dopo il film originale del 1964, ambientato nel 1910. Il nuovo film si svolge a metà degli anni '30, durante la Grande Depressione, dopo che una tragedia ha colpito un adulto Michael Banks e la sua famiglia. La tragedia personale ha lasciato la famiglia triste e infelice, una situazione che rende necessario un ritorno di Mary Poppins per riportare ancora una volta la gioia nella vita della famiglia Banks. Il regista Rob Marshall ha affermato che il film è il lungo atteso sequel dell'originale con Julie Andrews così come un sequel della serie di libri scritta da P.L. Travers.

La Blunt intervenuta sul palco del D23 ha parlato della sua nuova Mary Poppins.

Avevo bisogno di cercare di rendere omaggio a Julie Andrews, ma anche di creare un nuovo spazio per me stessa e siamo stati molto fedeli ai libri.

Anche il regista Rob Marshall ha confermato che il film sarà qualcosa di originale.

Sono stato incredibilmente onorato di essere avvicinato da Disney per dirigere un sequel. Questo è un nuovissimo film originale in tutto e per tutto, che è molto raro, ed è un'occasione meravigliosa per creare qualcosa specificatamente per lo schermo.

Emily Blunt ha anche descritto il suo ruolo come "difficile" aggiungendo che "l'idea di questa persona magica e misteriosa che irrompe nella loro vita e rimette ogni cosa a posto, è stata davvero confortante", aggiungendo che il personaggio di Mary Poppins è "brusca, eccentrica e strana".

Mary Poppins Returns debutta nei cinema americani il 25 dicembre 2018.



Mary Poppins Returns: cover EW e nuove immagini ufficiali

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Il prossimo anno, uno dei personaggi più iconici di sempre tornerà sul grande schermo nel nuovo film Disney Mary Poppins Returns. Abbiamo già visto una prima foto di Emily Blunt come Mary Poppins, ma oggi abbiamo nuove immagini che includono la cover che Entertainment Weekly ha dedicato alla nuova Mary Poppins e al lampionaio Jack di Lin-Manuel Miranda. Abbiamo anche maggiori dettagli dal regista Rob Marshall intervistato da EW su questo audace tentativo di realizzare un sequel di uno dei classici Disney più amati di sempre.

Entertainment Weekly ha pubblicato nuove immagini che ritraggono anche Pixie Davies come Annabel Banks, Joel Dawson come Georgie Banks, Nathanael Saleh come John Banks, Emily Mortimer come Jane Banks e Ben Whishaw come Michael Banks. Ci sono anche scatti di dietro le quinte con Lin-Manuel Miranda, Emily Blunt, Pixie Davies, Nathanael Saleh, Joel Dawson e Meryl Streep durante una sessione di prove con il compositore Marc Shaiman, che ha scritto una nuova colonna sonora con Scott Wittman, uno scatto sul set del regista Rob Marshall con il produttore John DeLuca e ci sono anche concept art dell'iconica strada Cherry Hill Lane e di un parco di Londra e un'immagine di Jack e il resto della sua squadra di lampionai al lavoro. Rob Marshall parlando con EW ha dichiarato di essere ben consapevole di quanto alte siano le aspettative per questo film.

L'asticella è davvero molto alta, ma saremo in grado di seguire le orme di questa bellissima storia di una donna che porta la magia in questa famiglia che sta cercando meraviglia, speranza e gioia nella loro vita. Sento una grande responsabilità e venerazione ogni singolo giorno. Tutti lo sentiamo. Lo stiamo realizzando con le giuste intenzioni.

Questo sequel è ambientato a metà degli anni trenta, 25 anni dopo il film originale, basato sui primi due di libri di P.L. Travers. Michael Banks è cresciuto diventando un banchiere e artista rispettabile con tre figli, anche se la famiglia sta attraversando momenti difficili dopo la morte improvvisa della moglie di Michael, e con lo scenario della Grande Depressione, la casa di famiglia è all'orlo del pignoramento. In questo contesto Jane, la sorella di Michael (Emily Mortimer) "fervente sindacalista" e la domestica Ellen (Julie Walters) non possono aiutare questa famiglia a superare le loro difficoltà, così Mary Poppins arriva magicamente a dare il suo supporto. Mary porterà la famiglia in una serie di magiche avventure che si svolgeranno in cima al Big Ben, in mezzo all'oceano e coinvolgeranno anche una visita alla cugina Topsy di Meryl Streep.

C'erano voci che gli attori dell'originale Mary Poppins, Julie Andrews e Dick Van Dyke, sarebbero tornati per dei cameo e EW conferma che Dick Van Dyke tornerà, ma non come il suo personaggio originale Bert. E' stato inoltre rivelato che il personaggio di Lin-Manuel Miranda, Jack, è in realtà un ex apprendista di Bert. Rob Marshall ha parlato di Dick Van Dyke e la sua reazione nel lavorare al film.

Dick Van Dyke ha detto che la cosa che ricordava di più del film originale era lo spirito e sul set ha detto:"Qui c'è esattamente lo stesso spirito". Era proprio qui sulla Cherry Tree Lane quando disse: "Mi sento come se fossi a casa".

Disney non ha confermato alcun rilascio per il primo trailer di Mary Poppins Returns che ricordiamo è previsto nelle sale a Natale 2018. Anche se non ci sono conferme su un cameo di Julie Andrews, EW riporta che Emily Blunt ha ottenuto la benedizione di Julie Andrews per prendere questo ruolo iconico.







These exclusive new #MaryPoppinsReturns photos are best served with a spoonful of sugar! https://t.co/plK1l8VHvR pic.twitter.com/RnK1vi28yi

— Entertainment Weekly (@EW) 7 giugno 2017



these new #MaryPoppinsReturns photos are practically PERFECT in every way https://t.co/A5uFIRcQ4D pic.twitter.com/Urv9RVJziD — Cristina Everett (@cristinaeverett) 7 giugno 2017







Check out an EXCLUSIVE first look at #MaryPoppinsReturns, starring practically perfect Emily Blunt and @Lin_Manuel: https://t.co/0HgpOyfZXG pic.twitter.com/vAw34eRFLC

— Entertainment Weekly (@EW) 7 giugno 2017



The world's most beloved nanny is back! Take a look behind the scenes of the magical #MaryPoppinsReturns: https://t.co/mAfdfJfP5F pic.twitter.com/I57qJvWzJz — Entertainment Weekly (@EW) 7 giugno 2017







.@Lin_Manuel, Emily Blunt, Meryl Streep and more feature in magical new images from #MaryPoppinsReturns: https://t.co/qsGDhZYzGg pic.twitter.com/v7q5qwJB2Q

— Entertainment Weekly (@EW) 7 giugno 2017



Let's go fly a kite! Or MAYBE just look through these magical new #MaryPoppinsReturns photos: https://t.co/g8cV8cqBZB pic.twitter.com/ar4QA9Up3c — Entertainment Weekly (@EW) 7 giugno 2017







IM SO EXCITED FOR MARY POPPINS RETURNS pic.twitter.com/uz5Cmmymgv

— jess nsfr (@magnaetos) 7 giugno 2017

Mary Poppins Returns: prima immagine ufficiale di Emily Blunt

Aggiornamento di Pietro Ferraro Dopo l'annuncio del via alle riprese di Mary Poppins Returns, Disney ha reso disponibile la prima foto ufficiale di Emily Blunt nei panni di Mary Poppins in questo sequel del classico Disney del 1964. Questa prima foto mostra Emily Blunt nel suo costume di scena, purtroppo parte del suo volto è celata da un cappello. Diretto e prodotto da Rob Marshall, Mary Poppins Returns vede nel cast anche Lin-Manuel Miranda, Ben Whishaw, Emily Mortimer, Julie Walters, Colin Firth e Meryl Streep. Il film presenta tre nuovi figli della famiglia Banks interpretati da Pixie Davies, Natanaele Saleh e l'esordiente Joel Dawson e il ritorno dei veterani Dick Van Dyke e Angela Lansbury. Il film è ambientato a Londa durante la Grande depressione degli anni '30 (l'epoca in cui sono ambientati i romanzi originali) con la sceneggiatura che pescherà non solo dall'amato libro di PL Travers, ma anche da altri sette romanzi. Nella storia, Michael (Ben Whishaw) e Jane (Emily Mortimer) sono ormai cresciuti, con Michael, i suoi tre figli e la loro governante, Ellen (Julie Walters), che vivono a Cherry Tree Lane. Dopo che Michael subisce una perdita personale, l'enigmatica enigmatica Mary Poppins (Emily Blunt) rientra nella vita della famiglia Banks e insieme all'ottimista lampionaio Jack (Lin-Manuel Miranda), usa le sue abilità magiche uniche per aiutare la famiglia riscoprire la gioia e la meraviglia che mancano nella loro vita. Mary Poppins introduce un nuovo assortimento di personaggi colorati e stravaganti, tra cui l'eccentrica cugina Topsy (Meryl Streep). Il film è prodotto da Rob Marshall, John DeLuca e Marc Platt. La sceneggiatura è di David Magee (Vita di Pi) con Marc Shaiman e Scott Wittman che hanno scritto tutte le nuove canzoni e Shaiman che ha composto la colonna sonora originale. Il team creativo del pluripremiato regista Rob Marshall include il direttore della fotografia premio Oscar Dion Beebe (Memorie di una geisha); lo scenografo due volte Premio Oscar John Myhre (Memorie di una Geisha, Chicago); la costumista tre volte Premio Oscar Sandy Powell (The Young Victoria, The Aviator, Shakespeare in Love); l'hair e make-up designer premio Oscar Peter Swords King (Il Signore degli Anelli: Il ritorno del re); l'arredatore di set Premio Oscar Gordon Sim (Chicago); l'ingegnere del suono Simon Hayes (Les Misérables) e il montatore candidato all'Emmy Wyatt Smith (Doctor Strange, Into the Woods). Il film è coreografato da Rob Marshall, John DeLuca e Joey Pizzi (Chicago). Mary Poppins Returns è previsto nei cinema il 25 dicembre 2018.

Veo la primer imagen de #emilyblunt como Mary Poppins en #MaryPoppinsReturn y ya me da ternura. pic.twitter.com/ibxM8l8YiC — Betina Suárez (@MMyArgentina) 3 marzo 2017

Fonte: Collider





Mary Poppins Returns, via alle riprese

Mary Poppins Returns, torna Dick Van Dyke e ci sarà Angela Lansbury Ricche novità di casting per Mary Poppins 2, con Dick Van Dyke di nuovo in pista e Angela Lansbury new entry a sorpresa. Primo ciak presso i Shepperton Studios per Mary Poppins Returns, sequel ufficiale del classico del 1964. In sala dal 25 dicembre 2018, il film vede Rob Marshall (Into the Woods, Chicago) alla regia, con Emily Blunt negli abiti che furono di Julie Andrews. Al suo fianco il vincitore agli Emmy, Grammy e Tony Lin-Manuel Miranda, Ben Whishaw, Emily Mortimer e Julie Walters, Colin Firth, Meryl Streep e Dick Van Dyke, storico co-protagonista dell'originale.

Tre i nuovi pargoli Banks introdotto dalla pellicola, ovvero Pixie Davies, Nathanael Saleh e l'esordiente Joel Dawson. Ambientato nella Londra degli anni '30, Mary Poppins Returns prende a piene mani dai sette sequel scritti da PL Travers. Nella storia, Michael (Whishaw) e Jane (Mortimer) sono ormai cresciuti, con Michael, i suoi tre figli e la loro governante, Ellen (Walters), che vivono su Cherry Tree Lane. Dopo un grave lutto, la tata Mary Poppins (Blunt) rientra nella vita della famiglia Banks, e insieme all'ottimista Jack (Miranda) usa le sue abilità magiche per aiutare la famiglia a riscoprire la gioia.

Sceneggiato da David Magee (Life of Pi), il film vedrà Dion Beebe alla fotografia, John Myhre alla scenografia, la 3 volte premio Oscar Sandy Powell ai costumi e Peter Swords King al trucco e parrucco, con lo stesso Marshall, John DeLuca e Joey Pizzi alle coreografie. Canzoni originali scritte da Marc Shaiman e Tony Scott Wittman. Uscito in sala nel 1964, il titolo originale diretto da Robert Stevenson venne candidato a 13 Oscar, vincendone 5.

Fonte: Comingsoon.net