Mary Poppins Returns, via alle riprese

Di Federico Boni venerdì 10 febbraio 2017

Riprese iniziate per il temuto e atteso Mary Poppins Returns.

Mary Poppins Returns, torna Dick Van Dyke e ci sarà Angela Lansbury Ricche novità di casting per Mary Poppins 2, con Dick Van Dyke di nuovo in pista e Angela Lansbury new entry a sorpresa. Primo ciak presso i Shepperton Studios per Mary Poppins Returns, sequel ufficiale del classico del 1964. In sala dal 25 dicembre 2018, il film vede Rob Marshall (Into the Woods, Chicago) alla regia, con Emily Blunt negli abiti che furono di Julie Andrews. Al suo fianco il vincitore agli Emmy, Grammy e Tony Lin-Manuel Miranda, Ben Whishaw, Emily Mortimer e Julie Walters, Colin Firth, Meryl Streep e Dick Van Dyke, storico co-protagonista dell'originale.

Tre i nuovi pargoli Banks introdotto dalla pellicola, ovvero Pixie Davies, Nathanael Saleh e l'esordiente Joel Dawson. Ambientato nella Londra degli anni '30, Mary Poppins Returns prende a piene mani dai sette sequel scritti da PL Travers. Nella storia, Michael (Whishaw) e Jane (Mortimer) sono ormai cresciuti, con Michael, i suoi tre figli e la loro governante, Ellen (Walters), che vivono su Cherry Tree Lane. Dopo un grave lutto, la tata Mary Poppins (Blunt) rientra nella vita della famiglia Banks, e insieme all'ottimista Jack (Miranda) usa le sue abilità magiche per aiutare la famiglia a riscoprire la gioia.

Sceneggiato da David Magee (Life of Pi), il film vedrà Dion Beebe alla fotografia, John Myhre alla scenografia, la 3 volte premio Oscar Sandy Powell ai costumi e Peter Swords King al trucco e parrucco, con lo stesso Marshall, John DeLuca e Joey Pizzi alle coreografie. Canzoni originali scritte da Marc Shaiman e Tony Scott Wittman. Uscito in sala nel 1964, il titolo originale diretto da Robert Stevenson venne candidato a 13 Oscar, vincendone 5.

Fonte: Comingsoon.net