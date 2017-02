Stasera in tv "I figli della mezzanotte" su Rai3

Di Carla Cigognini sabato 11 febbraio 2017

Rai3 stasera alle 20.30 propone "I figli della mezzanotte", film drammatico diretto da Deepa Mehta



Stasera 11 febbraio su Rai3 alle 20.30: I figli della mezzanotte (Midnight's Children - Regno Unito 2012 - Drammatico - Durata: 146 minuti) di Deepa Mehta con Satya Bhabha, Shahana Goswami, Rajat Kapoor, Shabana Azmi, Ronit Roy, Siddharth, Seema Biswas, Shriya Saran, Kulbhushan Kharbanda, Darsheel Safary, Anita Majumdar.





La trama

Il 15 agosto del 1947, mentre l’India dichiara l’indipendenza dalla Gran Bretagna, due neonati vengono sostituiti da un’infermiera in una clinica di Bombay. Saleem Sinai, figlio illegittimo di una donna povera, e Shiva, figlio di una coppia benestante, sono destinati a vivere l’uno il destino dell’altro. Il film è tratto dal romanzo di Salman Rushdie.

Curiosità

- Il film è tratto dal romanzo di Salman Rushdie. La sceneggiatura è di Salman Rushdie e di Deepa Mehta.

- Il film è stato girato con il titolo "Winds of Change", per evitare potenziali minacce al cast e alla troupe da fazioni anti-Rushdie.

- E' stato girato in 65 luoghi diversi in 69 giorni.

- Frase di lancio originale: A child and country were born at midnight once upon a time