Stasera in tv su Italia 1: "Epic - Il mondo segreto"

Di Carla Cigognini sabato 11 febbraio 2017

Italia 1 stasera propone il film d'animazione "Epic - Il mondo segreto" diretto da Chris Wedge

Stasera 11 febbraio alle 21.10 su Italia1: Epic - Il mondo segreto (Epic - Usa 2013 - Animazione - Durata: 104 minuti) di Chris Wedge con le voci originali di Jason Sudeikis, Steven Tyler, Amanda Seyfried, Pitbull, Colin Farrell, Beyoncé Knowles, Josh Hutcherson, Judah Friedlander, Aziz Ansari.

I doppiatori italiani:

Joy Saltarelli: Mary Katherine

Maria Grazia Cucinotta: Regina Tara

Fabio Boccanera: Ronin

Daniele Giuliani: Nod

Adriano Giannini: Mandrake

Pasquale Petrolo: Mub

Claudio Gregori: Grub

Massimiliano Alto: Bomba

Francesco Di Giacomo: Nim Galuu

Franco Mannella: Bufo

Alessandro Quarta: Dagda

Angelo Nicotra: Larry

Epic - Il mondo segreto: la nostra Recensione Blue Sky Studios getta nella mischia Epic - Il mondo segreto, progetto nato da zero e basato sul romanzo illustrato The Leaf Men and the Brave Good Bugs. Ecco la nostra recensione in anteprima

Trama:

Un'adolescente si ritrova trasportato in una foresta, nel mezzo di una battaglia tra le forze del bene e quelle del male. Si ritroverà a salvare il loro mondo, e il nostro.

Epic - Il mondo segreto: la colonna sonora di Danny Elfman Ascolta le musiche dell'avventura fantasy di Chris Wedge, il regista de L'era glaciale

- Same Changes: scritta da Deborah Talan e Steve Tannen (Performed by The Weepies e Brad Gordon, Courtesy of Nettwerk Productions, Ltd)

- In the Sweet Bye and Bye: scritta da S. Fillmore Bennett, J.P. Webster e Milton Batiste (Performed by Magnificent Seventh's Brass Band, Arranged by Milton Batiste, Courtesy of Mardi Gras Records, Inc.)

- Gonna Be Alright: testo di Taura Stinson, musica di Raphael Saadiq, Performed by Steven Tyler, Background Vocals by Taura Stinson, prodotta da Raphael Saadiq, Steven Tyler performs courtesy of Columbia Records)

- Hell: scritta da Tom Maxwell, peformed by Squirrel Nut Zippers, Courtesy of Mammoth Records, Inc.)

- Rise Up: scritta da Hit-Boy (as C. Hollis), Chase N. Cashe (as J. Woodard), Sia and Beyoncé Knowles, Performed by Beyoncé Knowles (as Beyoncé), prodotta da Hit-Boy and Chase N. Cashe, Vocal Production by Beyoncé Knowles, Beyoncé appears courtesy of Parkwood Entertainment/Columbia Records)