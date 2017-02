Oscar 2017 miglior film straniero: Land of Mine - Sotto la sabbia, A man called Ove, Il Cliente, Tanna, Vi presento Toni Erdmann

domenica 12 febbraio 2017

Il prossimo 26 febbraio saranno annunciati i vincitori degli Oscar 2017. Scopri e vota con Blogo tutti i candidati alla categoria Miglior Film Straniero

Prosegue la nostra carrellata sui candidati ai prossimi Oscar 2017 categoria per categoria, in un countdown che ci accompagnerà fino alla cerimonia di premiazione fissata per domenica 26 febbraio.

Archiviate le categorie Migliore scenografia, costumi, trucco, fotografia, sonoro, montaggio sonoro, colonna sonora, canzone originale, effetti speciali, sceneggiatura non originale, sceneggiatura originale, montaggio, corto d'animazione e documentario e film d'animazione e miglior regia, oggi ci occupiamo del Miglior Film Straniero.

I Candidati come miglior film straniero sono:

- Land of Mine - Sotto la sabbia (Under sandet), regia di Martin Zandvliet (Danimarca)

- A man called Ove (En man som heter Ove), regia di Hannes Holm (Svezia)

- Il cliente (The Salesman), regia di Asghar Farhadi (Iran)

- Tanna, regia di Martin Butler e Bentley Dean (Australia)

- Vi presento Toni Erdmann (Toni Erdmann), regia di Maren Ade (Germania)

Land of Mine - Sotto la sabbia (Danimarca)

Land Of Mine - Sotto La Sabbia di Martin Zandvliet con Roland Møller, Louis Hofmann, Laura Bro, Joel Basman, Emil Belton, Oskar Belton, Mikkel Boe Følsgaard. Trama: poco dopo la resa della Germania nazista nel 1945, i soldati tedeschi in Danimarca furono deportati e vennero messi a lavorare per i loro ex prigionieri. Devono rimuovere 2 milioni di mine posizionate dalle truppe tedesche sulle coste danesi.

A man called Ove (Svezia)

A man called Ove di Hannes Holm con Rolf Lassgård, Viktor Baagøe, Filip Berg, Bahar Pars, Zozan Akgün, Tobias Almborg, Ida Engvoll, Börje Lundberg. Trama: Ove è un pensionato scorbutico che ha rinunciato alla vita finché arrivano nuovi vicini.

Il cliente (Iran)

Il cliente di Asghar Farhadi con Taraneh Alidoosti, Shahab Hosseini, Babak Karimi, Mina Sadati, Farid Sajadi Hosseini, Maral BaniAdam, Emad Emami, Mehdi Kooshki. Trama: Emad e Rana sono una giovane coppia e sono costretti a lasciare la propria casa. Ma nel nuovo appartamento un incidente cambierà per sempre la loro vita.

Tanna (Australia)

Tanna di Martin Butler e Bentley Dean con Mungau, Marie Wawa, Marceline Rofit, Chief Charlie Kahla, Albi Nangia, Lingai Kowia, Dadwa Mungau, Linette Yowayin, Kapan Cook, Chief Mikum Tainakou. Trama: Pacifico meridionale: Wawa si innamora di Dain, il nipote del capo tribù. Ma Wawa viene promessa in sposa ad un altro uomo. I due innamorati fuggono ma devono scegliere fra le ragioni del cuore e il futuro della loro tribù.





Vi presento Toni Erdmann (Germania)

Vi presento Toni Erdmann di Maren Ade con Peter Simonischek, Sandra Hüller, Michael Wittenborn, Thomas Loibl, Trystan Pütter, Hadewych Minis, Lucy Russell, Vlad Ivanov, Victoria Cocias.

Trama: Un padre tenta di riconciliarsi con la figlia creando l'alter ego di nome Toni Erdmann.