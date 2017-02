Oscar 2017 miglior regia: La La Land, Moonlight, Manchester by the Sea, Arrival, La battaglia di Hacksaw Ridge

Il prossimo 26 febbraio saranno annunciati i vincitori degli Oscar 2017. Scopri e vota con Blogo tutti i candidati alla categoria Miglior Regia



Prosegue la nostra carrellata sui candidati ai prossimi Oscar 2017 categoria per categoria, in un countdown che ci accompagnerà fino alla cerimonia di premiazione fissata per domenica 26 febbraio.

Archiviate le categorie Migliore scenografia, costumi, trucco, fotografia, sonoro, montaggio sonoro, colonna sonora, canzone originale, effetti speciali, sceneggiatura non originale, sceneggiatura originale, montaggio, corto d'animazione e documentario e film d'animazione, oggi ci occupiamo della Migliore Regia.

I 5 registi candidati sono:

- Damien Chazelle (La La Land)

- Barry Jenkins (Moonlight)

- Kenneth Lonergan (Manchester by the Sea)

- Denis Villeneuve (Arrival)

- Mel Gibson (La battaglia di Hacksaw Ridge)

Damien Chazelle (La La Land)

Damien Chazelle (classe 1985) è al suo secondo lungometraggio. Si è fatto notare nel 2014 con Whiplash (candidato a 5 Premi Oscar e vincitore di 3: attore non protagonista a J. K. Simmons, montaggio e sonoro). Come sceneggiatore (era stato candidato agli Oscar 2015 per la sceneggiatura non originale di Whiplash) ha al suo attivo sei pellicole: Guy and Madeline on a Park Bench (2009), Il ricatto (2013), The Last Exorcism - Liberaci dal male (2013), Whiplash (2014), 10 Cloverfield Lane (2016) e La La Land (2016). Agli Oscar 2017 è candidato per la regia e la sceneggiatura originale di La La Land.

Barry Jenkins (Moonlight)





Barry Jenkins (classe 1979) è al suo film d'esordio, Moonlight. Prima di questo dei cortometraggi, il primo dei quali nel 2003. Agli Oscar 2017 è candidato sia per la regia che per la sceneggiatura, insieme a Tarell Alvin McCraney.

Kenneth Lonergan (Manchester by the Sea)

Kenneth Lonergan (classe 1962) con Manchester by the sea è al suo terzo film dopo Conta su di me (2000) e Margaret (2011). Come sceneggiatore ha lavorato per Terapia e pallottole (1999), Conta su di me (2000), Le avventure di Rocky & Bullwinkle (2000), Gangs of New York (2002), Margaret (2011) e Manchester by the Sea (2016). Agli Oscar 2017 è candidato per la regia e la sceneggiatura. Era stato candidato agli Oscar 2003 per la sceneggiatura di Gangs of New York (perdendo contro Pedro Almodóvar per "Parla con lei") e nel 2001 per la sceneggiatura di Conta su di me (perdendo contro Cameron Crowe per "Quasi famosi").



Denis Villeneuve (Arrival)

Denis Villeneuve (classe 1967), con Arrival, è al suo ottavo lungometraggio: Un 32 août sur terre (1998), Maelström (2000), Polytechnique (2009), La donna che canta (2010), Prisoners (2013), Enemy (2013), Sicario (2015), Arrival (2016) e sta girando ora Blade Runner 2049. E' alla sua prima nomination agli Oscar.

Mel Gibson (La battaglia di Hacksaw Ridge)

Mel Gibson (classe 1956) è al suo quinto film da regista: L'uomo senza volto (1993), Braveheart - Cuore impavido (1995), La passione di Cristo (2004), Apocalypto (2006) e La battaglia di Hacksaw Ridge (2016). Ha vinto due Premi Oscar nel 1996 come regista e come film per Braveheart - Cuore impavido.