Batman, si raffredda l'ipotesi Matt Reeves regista

Di Federico Boni sabato 18 febbraio 2017

Il regista di Cloverfield per il nuovo Batman. Ma le trattative frenano.

L'improvvisa frenata. A detta dell'Hollywoop Reporter si sarebbe raffreddata la pista Matt Reeves per la regia del nuovo Batman. Le trattative tra Reeves e la Warner si sarebbero arenate, anche se non del tutto naufragate. Quel che una settimana fa sembrava certo, in sostanza, oggi più complesso. Ma non impossibile.

Reeves, va detto, è attualmente al lavoro sulla post-produzione del 3° capitolo de Il pianeta delle Scimmie, in uscita quest'estate. La poltrona da regista del nuovo Batman si è liberata dopo l'abbandono a sorpresa da parte di Ben Affleck.

Batman, Ben Affleck NON dirigerà la pellicola Ben Affleck dice addio alla regia del nuovo Batman. Matt Reeves al suo posto? Perso per strada Ben Affleck, che ha fatto un passo indietro abbandonando l'ipotesi regia, il nuovo Batman ha trovato un regista. A detta di Variety, infatti, sarà Matt Reeves, regista di Cloverfield, Let Me In, L'alba del pianeta delle scimmie e dell'imminente sequel, ad occuparsi del nuovo Uomo Pipistrello.

Un compito tutt'altro che semplice, per Matt, da una decina di giorni candidato numero uno alla poltrona di 'director'. Due settimane fa, a sorpresa, l'annuncio/addio di Affleck:

"Ci sono alcuni personaggi che hanno un posto speciale nel cuore di milioni di pesone. Interpretare questo ruolo richiede concentrazione, passione e la migliore performance che io possa offrire. E' diventato chiaro che non possa fare entrambi i lavori (regista e attore) al livello di impegno che entrambi richiedono. Ho deciso, insieme alla Warner, di trovare un partner che si occuperà della regia e che collaborerà con me in questo film enorme. Continuerò a interpretarlo. Lo faremo ma al momento cerchiamo un regista. Rimango totalmente coinvolto nel progetto e non vedo l'ora di mostrarlo ai fan in tutto il mondo".

Nel nuovo Batman Affleck dovrà scontrarsi con Joe Manganiello, che indosserà gli abiti di Slade Wilson, alias Deathstroke. Vedremo poi Jeremy Irons di nuovo nei panni di Alfred e J. K. Simmons in quelli del commissario Gordon

