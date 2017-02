Ant-Man and the Wasp, torna Michael Douglas

Di Federico Boni sabato 11 febbraio 2017

Riprese in estate per Ant-Man and the Wasp, al cinema nel luglio del 2018.

“Pronto tornare nei panni del dr. Pym in Ant-Man 2, le cui riprese inizieranno a luglio”. “Adesso devo solo farmi crescere il pizzetto“. #ANTMAN #MARVEL

Così Michael Douglas, via Facebook, ha regalato ai fan due notizie legate ad Ant-Man and the Wasp, in sala dal 6 luglio del 2018. Il suo ritorno negli abiti di Hank Pym e soprattutto una data ufficiale per l'inizio riprese, pronte a partire in estate. Ad occuparsi dello script Andrew Barrer e Gabriel Ferrari, sceneggiatori di Transformers, insieme ad Adam McKay (The Big Short), con Peyton Reed confermato alla regia e Paul Rudd ovvio mattatore.

Uscito nel 2015 e costato 130 milioni di dollari, il primo capitolo Marvel ha incassato 519,311,965 dollari in tutto il mondo. Di ritorno sul set anche Evangeline Lilly e Michael Pena, per un mini supereroe pronto ovviamente a fare la sua comparsa anche in Avengers: Infinity War, al cinema il 4 maggio del 2018.

Per Michael Douglas, 72 anni, si tratta del 3° film in produzione, avendo in canna anche il drama Head Full of Honey e Unlocked di Michael Apted, attualmente in post-produzione.