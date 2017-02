Film 2018-2019: Thandie Newton per Han Solo - Ted Levine in Jurassic World 2

Di Federico Boni sabato 11 febbraio 2017

Thandie Newton novità nello spin-off di Star Wars dedicato a Han Solo, con Ted Levine nel cast di Jurassic World 2.

- Han Solo: Thandie Newton, volto di Westworld, e Phoebe Waller-Bridge, sono in trattative per due ruoli nel film interamente dedicato a Han Solo, secondo spin-off di Star Wars dopo Rogue One. Se cosi fosse andrebbero a raggiungere Alden Ehrenreich, protagonista della pellicola nei giovani abiti che furono di Harrison Ford, Donald Glover, Emilia Clarke e Woody Harrelson. Diretto da Phil Lord e Chris Miller, sceneggiato da Lawrence Kasdan e Jon Kasdan, il film uscirà il 25 maggio del 2018.

- Jurassic World 2: Ted Levine, indimenticato psicopatico ne Il silenzio degli innocenti, si è aggiunto al cast di Jurassic World 2. Parola di Variety. Ruolo sconosciuto per l'attore, con JA Bayona alla regia, Colin Trevorrow e Derek Connolly allo script e Chris Pratt e Bryce Dallas Howard di nuovo mattatori. Al loro fianco Toby Jones, Justice Smith, Rafe Spall e Daniella Pineda. Produttori Frank Marshall e Steven Spielberg, per un'uscita in sala datata 22 giugno 2018. Via alle riprese nel mese di marzo.

- Rampage: Joe Manganiello e Marley Shelton si sono uniti al cast di Rampage, adattamento cinematografico del celebre videogioco anni '80. Parola dell'Hollywood Reporter. I due attori raggiungono Dwayne Johnson e Naomie Harris, con Manganiello negli abiti del leader di un gruppo militare privato e la Shelton in quelli di una scienziata/astronauta. In cabina di regia Brad Peyton, regista di San Andreas, con Carlton Cuse e Ryan Condal allo script. Creato nel 1986 da Midway Games, Rampage ebbe un successo clamoroso. Un gioco molto semplice in cui si prendeva il controllo di tre giganteschi mostri, con i quali bisognava distruggere le principali città degli Stati Uniti, stando attenti a non essere fermati dalla forze militari. 3 i personaggi principali, ovvero George, un gigantesco gorilla molto simile a King Kong; Lizzy, un dinosauro / lucertola gigante ispirato a Godzilla; ed infine Ralph, un lupo mannaro gigante che ricordava molto L'uomo lupo. Uscita in sala 20 aprile 2018.