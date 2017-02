Film 2018-2019: Anya Taylor-Joy per l'esordio alla regia di Kristin Scott Thomas - Dave Bautista in Hotel Artemis

Di Federico Boni domenica 12 febbraio 2017

Dave Bautista al fianco di Jodie Foster in Hotel Artemis, con la lanciatissima Anya Taylor-Joy in The Sea Change, film che segnerà l'esordio alla regia di Kristin Scott Thomas

- The Pre-Nup: Alice Eve, Emile Hirsch, David Koechner e Vanessa Hudgens si sono aggiunti al cast di The Pre-Nup, commedia romantica trainata da Sebastian Maniscalco ma sceneggiata e diretta da Jonathan Lynn (Mio cugino Vincenzo, The Whole Nine Yards). Via alle riprese nel mese di giugno, nel Regno Unito, con Hirsch negli abiti di un banchiere americano che si fidanza con un'aspirante romanziere britannica. Peccato che amici e famigliari non siano troppo felici di questa unione, con il padre che obbliga Zac a far firmare alla bella un accordo pre-patrimoniale, pena la cacciata dal suo multi-milionario fondo di fiducia. A non cogliere con gioia questa decisione, ovviamente, la futura sposa.

- Hotel Artemis: Dave Bautista si è unito al cast di Hotel Artemis, film che segnerà l'esordio alla regia di Drew Pearce (Mission: Impossible - Rogue Nation, Iron Man 3). Bautista affiancherà il premio Oscar Jodie Foster, con Marc Platt (La La Land, Drive, Wanted) produttore insieme ad Adam Siegel (Drive), Simon Cornwell e Stephen Cornwell. Scritto da Pearce e impostato in un prossimo futuro, Hotel Artemis segue un'infermiera (Foster) che gestisce un ospedale sotterraneo per i criminali più sinistri di Los Angeles. Qui scopre che uno dei suoi pazienti è in realtà lì per ucciderne un altro.

- The Sea Change: Anya Taylor-Joy (Split, The Witch) sarà la co-protagonista di The Sea Change, romantic drama che segnerà l'esordio alla regia di Kristin Scott Thomas. La stessa Thomas sarà la protagonista della pellicola, adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo di Elizabeth Jane Howard, edito nel 1959. Altro nome nel cast Mark Strong, con Rebecca Lenkiewicz allo script e Barnaby Thompson produttore. Via alle riprese entro la fine dell'anno in Inghilterra, per una trama che ruoterà attorno ad un gruppo di persone chiamate ad elaborare il senso dell'amore e delle perdite una volta ritrovatesi tutte assieme in una sperduta isola greca. Emmanuel (Mark Strong) è un drammaturgo di successo sposato con la complessa e spiritosa Lillian (Kristin Scott Thomas), ma il loro matrimonio è in crisi. Una crisi che viene superata con l'arrivo di una giovane ragazza senza peli sulla lingua, Alice (Anya Taylor-Joy).