La ruota delle Meraviglie: nuove clip in italiano del film di Woody Allen

Di Federico Boni venerdì 15 dicembre 2017

La ruota delle Meraviglie: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sulla commedia di Woody Allen nei cinema italiani dal 14 dicembre 2017.

Aggiornamento di Pietro Ferraro

La ruota delle meraviglie ha debuttato nei cinema italiani e Lucky Red ha reso disponibili 5 nuove clip con scene in italiano del nuovo film di Woody Allen con Kate Winslet, Jim Belushi, Justin Timberlake e Juno Temple.

Woody Allen parla del casting di Kate Winslet per il ruolo di Ginny, ultima in ordine di tempo di una lunga serie di eroine complesse, difficili e attentamente tratteggiate da Allen.

Sapevo di aver bisogno di un'attrice straordinaria per interpretarla Ci sono solo poche attrici di lingua inglese così profonde e brave. Kate Winslet è una di quelle e, quando abbiamo iniziato a comporre il cast, il suo nome è saltato subito fuori.

Sebbene la Winslet si sia resa immediatamente conto della straordinaria opportunità rappresentata da quel ruolo, era anche preoccupata di non esserne all'altezza.

Ero terrorizzata perché non sapevo da dove cominciare. Se avessi fallito, non me lo sarei mai perdonata. Sentivo la responsabilità di dover interpretare una donna così complessa e di non doverla ridurre in nessun caso ad un cliché; di non dover eccedere mai per mantenerla reale, per non renderla una caricatura, mantenendola ancorata alla sua orribile realtà. Woody voleva me per la parte, così mi sono rimboccata le maniche per essere quello che lui esigeva da me, per dare il massimo.

Quando Ginny appare per la prima volta sullo schermo lavora in una crostaceria di Coney Island, è intrappolata in un matrimonio di convenienza e si porta dentro le cicatrici di un passato doloroso come spiega Woody Allen.

Da ragazza Ginny ha avuto una vita difficile. Ha sempre lottato per emergere, sognava di diventare un'attrice e ha finito con lo sposare un bravo ragazzo che amava davvero e dal quale era amata, e con il quale ha avuto un bambino. Ma non è riuscita a resistere alla tentazione di avere una relazione con un attore che recitava con lei in uno spettacolo, e questo ha distrutto il suo matrimonio. Si è resa conto solo troppo tardi delle conseguenze della sua infedeltà e delle sue azioni. Poi è andata in pezzi, ha cominciato a bere e la sua carriera è finita. Penso che Ginny sia un po' un'anima in pena. È come se avesse trascorso gran parte della vita camminando su una corda tesa dalla quale è caduta una volta di troppo. Adesso avanza strisciando su quella stessa corda, senza riuscire a rimettersi in piedi ma anche senza più cadere.

La Winslet parla della sua Ginny e del suo incontro con il personaggio di Jim Belushi.

Penso che Ginny sia convinta di essere una brava attrice e che avrebbe potuto diventare famosa se non avesse mandato all'aria il suo matrimonio, ma in fondo credo anche che non abbia mai avuto un vero talento. Fortunatamente per lei, non avrà mai la consapevolezza di essere una pessima attrice ma questo rende tutto ancora più tragico. Nel momento più difficile della sua vita, Ginny ha incontrato Humpty (Jim Belushi), un uomo addolorato dalla morte della moglie e dalla fuga di sua figlia Carolina, che è scappata per sposare un malvivente locale. Sebbene Ginny e Humpty si aiutino reciprocamente a rimettersi in piedi sostenendosi l'un l'altro, Ginny sente che, sposando Humpty, si è adattata ad un genere di vita che non la soddisferà mai pienamente.





Aggiornamento di Pietro Ferraro

Lucky Red ha reso disponibile una prima clip con una scena in italiano tratta da La ruota delle Meraviglie, il nuovo film di Woody Allen in arrivo nei cinema italiani il 14 dicembre.

La ruota delle meraviglie è un racconto fatto di passione e tradimenti che ha per sfondo la pittoresca Coney Island degli anni '50.

Che tu legga una tragedia greca, Stendhal, Tolstoj o Dickens, i rapporti d'amore sono sempre presenti, perché per molti sono fonte di angoscia e conflitti. Comportano l'emergere di situazioni e di sentimenti complessi, profondi, intensi e che ci confondono. In particolare sono sempre stato incuriosito dai problemi delle donne. Nel corso dei secoli gli uomini si sono sempre dimostrati poco capaci di mostrare la propria sofferenza. Il codice maschile impone di non lasciar trapelare il dolore. Come quando un battitore viene colpito dal lanciatore: ci si aspetta che non mostri la propria sofferenza. Mentre le donne sono sempre state più aperte rispetto alle loro emozioni. Ho realizzato soprattutto commedie, ma ogni volta che ho cercato di fare un film drammatico quasi sempre – non sempre, ma quasi – ho parlato di donne in momenti difficili. Woody Allen





Aggiornamento di Pietro Ferraro

Lucky Red ha reso disponibile il trailer italiano di La Ruota delle Meraviglie, il nuovo film di Woody Allen in arrivo nei cinema italiani il 14 dicembre 2017.

Interpretato dal premio Oscar Kate Winslet, Jim Belushi, Justin Timberlake e Juno Temple, e fotografato dal premio Oscar Vittorio Storaro, “La Ruota delle Meraviglie” è un racconto fatto di passione e tradimenti che ha per sfondo la pittoresca Coney Island degli anni ’50





Tra fragili speranze e nuovi sogni, le vite di quattro personaggi si intrecciano nel frenetico mondo del parco divertimenti: Ginny (Kate Winslet), ex attrice malinconica ed emotivamente instabile che lavora come cameriera; Humpty (Jim Belushi), il rozzo marito di Ginny, manovratore di giostre; Mickey (Justin Timberlake), un bagnino di bell’aspetto che sogna di diventare scrittore; Carolina (Juno Temple), la figlia che Humpty non ha visto per molto tempo e che ora è costretta a nascondersi nell’appartamento del padre per sfuggire ad alcuni gangster.





Articolo pubblicato il 21 febbraio 2017

E' stato finalmente annunciato il titolo del nuovo atteso film di Woody Allen, interpretato da Kate Winslet, Justin Timberlake e Juno Temple. Wonder Wheel. A svelare l'arcano Stephane Celerier, CEO di Mars Film, con la Lucky Red che dall'Italia ha subito rilanciato la notizia attraverso Instagram, avendo acquisito i diritti di distribuzione della pellicola per il nostro Paese.

Data d'uscita sconosciuta, ma è probabile che anche Wonder Wheel, come spesso capitato agli ultimi lavori di Allen, farà la sua comparsata al prossimo Festival di Cannes. Film ambientato nell'America degli anni '50, con chiaro omaggio alla ruota panoramica di Coney Island, spesso apprezzata in sala (da Angel Heart ad A.I passando per Requiem for a Dream, Two Lovers e Cloverfield ) e vista anche in Io e Annie dello stesso Woody. Trama per ora avvolta nel mistero.

Si tratterà del 18esimo film dal 2000 ad oggi per l'81enne regista, 4 volte premio Oscar. Cafe Society, uscito nel luglio scorso in patria, ha incassato quasi 50 milioni di dollari in tutto il mondo. Sei anni fa, con Midnight in Paris, il suo maggiore incasso worldwide, pari a 151 milioni di dollari.